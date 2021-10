[Covid-19] Le défi de la vaccination relevé : L'Inde répond à l'adversité par la réussite (Par Narendra Modi)

Narendra Modi, Premier Ministre de la République de l'Inde

L'Inde a réussi à administrer un milliard de doses de vaccin en seulement neuf mois environ depuis le début de la campagne de vaccination a la date du 21 octobre 2021.





Le combat contre la pandémie de la Covid-19 a été un parcours extraordinaire surtout si l'on se souvient de la crise sanitaire au début de 2020. L'humanité était confrontée à une pareille pandémie 100 ans plus tard et personne ne connait les caractéristiques du virus. Nous nous rappelons d’ailleurs à quel point la situation semblait imprévisible à l'époque, face à un ennemi inconnu et invisible, qui était en constante mutation.





Le passage de l'anxiété à l'assurance a maintenant eu lieu et notre nation en est sortie plus forte, grâce à la plus grande campagne de vaccination du monde.





Il s'agit d'un véritable effort impliquant de multiples sections de la société. Pour avoir une idée de l'ampleur de l'opération, supposons que chaque vaccination ne prenne que deux minutes à un agent de santé. À ce rythme, il aura fallu environ 4 100 000 jour ou approximativement 11 000 années d'effort intense par citoyen pour atteindre cette étape.





Pour atteindre et conserver sa vitesse de croisière, la confiance de toutes les parties prenantes est cruciale.





Il faut reconnaitre que l'une des raisons du succès de la campagne a été la confiance que les gens ont développée dans le vaccin et le processus suivi, malgré les divers efforts déployés de par et d’autre pour susciter la méfiance et la panique au sein des populations.





Certains d'entre nous ne font confiance qu'aux marques étrangères, même pour les plus simples produits du quotidien. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une chose aussi cruciale que le vaccin Covid-19, les Indiens font unanimement confiance aux vaccins "Made in India" (fabriqué en Inde). Il s'agit là à juste titre d'un changement de paradigme important.





La campagne de vaccination de l'Inde est un Exemple de ce que le pays peut réaliser si les citoyens et le Gouvernement s'unissent dans un but commun, dans l'esprit de Jan Bhagidari. Lorsque l'Inde a lancé son programme de vaccination, nombreux étaient ceux qui doutaient des capacités de 1.3 milliard d'Indiens. Certains disaient que l'Inde y consacrerait trois voire quatre ans. D'autres disaient que les populations ne se présenteraient pas pour se faire vacciner. Certains observateurs avaient prédit qu'il y aurait une mauvaise gestion et le chaos dans le processus de vaccination. D’autres ont même affirmé que l'Inde ne serait pas en mesure de gérer les chaînes d'approvisionnement. Mais tout comme lors des couvre-feu et des confinements qui ont suivi, les Indiens ont montré à quel point les résultats peuvent être spectaculaires, si l'on fait d'eux des partenaires de confiance.





Lorsque chacun s'approprie le projet, rien n'est impossible. Nos travailleurs de la santé ont traversé des collines et des rivières dans des zones géographiques difficiles d’accès pour vacciner les gens. Nos jeunes, nos travailleurs sociaux, nos travailleurs de la santé, nos leaders sociaux et religieux, tous méritent d'être félicités pour le fait que l'Inde ne connaît qu'une faible hésitation à se faire vacciner, même par rapport aux nations développées.





Les différents groupes d'intérêt ont exercé de fortes pressions pour qu'un traitement préférentiel leur soit accordé en matière de vaccination. Mais le gouvernement a veillé à ce que, comme pour nos autres programmes, il n'y ait pas non plus de culture VIP dans la campagne de vaccination.





Au début de l'année 2020, alors que le Covid-19 sévissait dans le monde entier, il était clair pour nous que cette pandémie devrait être combattue à l'aide de vaccins. Nous avons commencé à nous préparer tôt. Nous avons constitué des groupes d'experts et commencé à élaborer une feuille de route dès avril 2020.





À ce jour, seule une poignée de pays ont développé leurs propres vaccins. Plus de 180 pays dépendent d'un nombre extrêmement limité de producteurs de vaccins et des dizaines de nations attendent toujours d’en recevoir, alors que l'Inde a dépassé les 100 millions de doses ! Imaginez la situation si notre pays ne disposait pas de son propre vaccin. Comment l'Inde aurait-elle pu obtenir suffisamment de vaccins pour une population aussi importante, et combien d'années cela aurait-il pris ?





C'est ici qu'il faut rendre hommage aux scientifiques et aux entrepreneurs indiens qui se sont montrés à la hauteur de la situation. C’est grâce à leur talent et à leur travail acharné que l'Inde est véritablement autonome en matière de vaccins. Nos fabricants de vaccins, en s'adaptant à la demande d'une population aussi nombreuse, ont montré qu'ils n'avaient pas d’égaux en la matière.





Dans une nation où les gouvernements étaient connus pour être un obstacle au progrès et au changement, notre Gouvernement a au contraire été un accélérateur et un animateur de progrès. Le Gouvernement s'est associé aux fabricants de vaccins dès le premier jour et leur a apporté son soutien sous la forme d'une assistance institutionnelle, d'une recherche scientifique, d'un financement, ainsi que de processus réglementaires accélérés. Tous les ministères ont uni leurs efforts pour faciliter la tâche aux fabricants de vaccins et éliminer les goulots d'étranglement, grâce à notre approche "gouvernementale".





Dans un pays de la taille de l'Inde, il ne suffit pas de produire. Il faut également tenir en compte des paramètres de la distribution, à grande échelle, des médicaments avec une logistique sans faille.





Pour comprendre les défis à relever, imaginez le voyage d'une fiole contenant des vaccins. Depuis une usine de Pune ou d'Hyderabad, le flacon est envoyé à une plateforme dans l'un des États, d'où il est transporté vers la plateforme du district. De là, il atteint un centre de vaccination. Cela implique le déploiement de milliers de voyages en avion et en train. Pendant tout ce voyage, la température doit être maintenue dans une fourchette particulière, qui est contrôlée de manière centralisée. Pour cela, plus d'un million d'équipements de chaîne du froid ont été utilisés. Les États ont été informés à l'avance du calendrier de livraison des vaccins afin qu'ils puissent mieux planifier leurs déplacements et que les vaccins leur parviennent aux jours fixés à l'avance. Il s'agit d'un effort sans précédent dans l'histoire de l'Inde indépendante.





Tous ces efforts ont été complétés par une solide plateforme technologique dans CoWIN. Elle a permis de garantir que la campagne de vaccination était équitable, évolutive, traçable et transparente. Ainsi, il n'y avait aucune possibilité de favoritisme ou de resquillage. Elle a également permis à un travailleur pauvre de recevoir la première dose dans son village et la seconde dose du même vaccin dans la ville où il travaille, après l'intervalle de temps requis. En plus d'un tableau de bord en temps réel pour renforcer la transparence, les certificats à code QR garantissaient la vérifiabilité. Il n'y a guère d'exemples de tels efforts non seulement en Inde mais aussi dans le monde.





Dans mon discours lors de la célébration du Jour de l'Indépendance en 2015, j'avais affirmé que notre pays allait de l'avant grâce à " Team India " et cette " Team India " est une grande équipe de nos 1,3 milliard de citoyens.





En effet, la participation du peuple est la plus grande force de la démocratie. Si nous dirigeons le pays grâce à l’implication de 1,3 milliards d'Indiens, notre nation avancera de 130 pas à chaque instant.





Notre campagne de vaccination a une fois de plus montré le pouvoir de cette "Team India". Notre succès dans la campagne de vaccination a également démontré au monde entier que la démocratie peut tenir ses promesses et relever des défis majeurs.





Je suis convaincu que le succès de la plus grande campagne de vaccination au monde va inciter nos jeunes, les chercheurs et autres innovateurs et toutes les chambres du gouvernement à établir de nouvelles références en matière de prestation de services publics, ce qui constituera à coup sûr un modèle non seulement pour notre pays mais aussi pour le monde entier.





