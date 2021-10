LE DÉPUTÉ IBRAHIMA BABA SALL MANŒUVRE POUR L’ÉCLATEMENT DU PARTI DANS LE DÉPARTEMENT DE BAKEL

C’est avec gêne que nous publions cette tribune à la suite des attitudes déplacées du coordonnateur APR du département de Bakel, avec qui, nous sommes censés partager des valeurs communes. Mais lorsque les règles de base sont bafouées par ceux qui doivent montrer l’exemple en les respectant, il est parfois utile de rappeler les fondamentaux.





Au Sénégal, les échéances électorales de 2022 s’approchent à grand pas. En principe, ce rendez-vous important est une opportunité, à saisir, en vue d’impulser une dynamique nouvelle en mobilisant les instances de notre parti, l’Alliance Pour la République (APR), et de ses alliés de Benno Bokk Yaakaar (BBY).





Cela favorisera l’émergence de nouveaux leaderships locaux qui, a priori, auront la charge de répondre aux aspirations des populations respectives, conformément aux orientations politiques du Président Macky SALL. À cet effet, les responsables doivent créer des conditions favorables respectant les consignes garantissant l’unité, la stabilité et l’équilibre du parti.





Hélas, dans le département de Bakel, l’APR souffre de sa pathologie cérébrale provoquée par son coordonnateur départemental, censé être provisoire depuis 2008, en la personne de l’honorable député-maire Ibrahima Baba SALL. En effet, les actes de manœuvre qu’il orchestre au sein des instances dans le département accélèrent le parti vers sa phase terminale de décomposition, voire d’implosion.





Notamment dans la coordination APR de Diawara, pour ses intérêts crypto-personnels, craignant la potentialité des capacités des responsables politiques du parti à Diawara ; Monsieur Ibrahima SALL ne se gêne guère de dresser le maire sortant, Killé SAKHO - qui n’a jamais adhéré sincèrement à l’APR - contre la section APR de Diawara, en se servant de lui comme un levier de déstabilisation du parti à Diawara.





Pourtant, le député SALL n’est pas sans savoir que la trajectoire politique de son soi-disant « ami », maire de Diawara, est parsemée de contradictions et d’opportunismes baroques, car il a déjà fait le tour des principaux partis politiques de notre pays. Aujourd’hui, ce maire n’a en réalité que son mouvement (le MUD) créé après avoir trahi son mentor Hamidou Diaye KOITA du PDS, qui grâce à un deal (non honoré), lui avait pourtant cédé son fauteuil de maire en 2014. Auparavant, il a d’abord transhumé vers le parti REWMI, peu de temps après avoir déjà exploré les eaux de la Ligue Démocratique (LD), il est probable qu’il finisse par larguer ses amarres chez Bougane Guèye Dani !





L’actuel maire (plus près de la sortie qu’autre chose) sait qu’il est désormais mis en minorité dans sa propre commune puisque lors de sa cuisante défaite au référendum de mars 2016 où il avait appelé à voter pour le NON (le OUI défendu par la coalition BBY ayant remporté la majorité des suffrages avec plus de 60 % des voix) en est une parfaite illustration ; pourtant, il avait ardemment défendu le « NON » en attribuant des propos malsains et mensongers au Président Macky SALL. C’est aussi grâce à une grande capacité de mobilisation que notre coalition BBY dirigée par l’honorable député Samba Yougo KOÏTA, que le Président a enregistré le même score (plus de 60% des voix) lors de l’élection présidentielle de février 2019 à Diawara, donc c’est une preuve que notre coalition gagne des élections. C’est dire à quel point la coalition BBY sous la responsabilité morale de l’honorable député Samba Yougo KOÏTA est fort lorsqu’elle est unie et déterminée pour défendre les réalisations et les futurs projets de son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal.





Malgré ces succès, nous avons l’impression que l’honorable député Ibrahima Baba SALL oublie vite ou s’arrange avec la réalité et la vérité, en semant la zizanie. Compte tenu de ces éléments convergents que manœuvre Ibrahima Baba SALL, nous attirons alors l’attention de la direction du parti, notamment le Secrétariat Exécutif National (le SEN), pour prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter l’irréversible explosion de l’APR dans le département de Bakel. En effet, dans les communes de Bakel (ville), Ballou, Gabou, Moudéry, Bellé, etc. (pour ne citer qu’elles), Ibrahima Baba SALL crée de la division tous azimuts en instaurant un climat de déstabilisation par le truchement d’éléments qui ne sont pas de l’APR ou de la coalition BBY, afin de créer de la discorde et donc de la division çà et là.





Pour parer à un éclatement organisé du parti dans l’ensemble du département de Bakel, il est absolument utile, nécessaire et salutaire que le Secrétariat Exécutif National prenne les dispositions idoines pour se rapprocher et consulter les différentes sections de chaque commune du département pour s’enquérir de la réalité des choses auprès de la base. Il en va de la survie du parti dans le département de Bakel.





Auteur : LA COORDINATION DE LA COALITION