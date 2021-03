Le devoir de répondre à l'appel du Chef de l'Etat (Par Serigne Saliou Mbacké, Taif)

Moi, Saliou Mbacké Ibn Serigne Mouhamed Mbacké Taif, suite au discours historique du président Macky Sall le 08 mars 2021 et vu le contexte difficile du Sénégal, je prends l'engagement de répondre à son appel pour une unité autour de l'essentiel : le développement économique et social du Sénégal. Cette réponse positive à l'appel du chef de l'État ne signifie nullement que nous ne reconnaissons pas ses erreurs en tant que président de la république encore moins les difficultés que vivent les Sénégalais. Mais il s'agit d'une réponse réfléchie pour aider notre pays à surmonter les obstacles de l'heure.



Aussi, nous croyons fortement à la bonne foi du président de la république qui a tenu un discours républicain et rassembleur le 08 mars 2021.





Dans les jours à venir, je communiquerai sur la forme que devra prendre cette réponse et sur comment la matérialiser pour réunir le maximum de Sénégalais possible autour des questions urgentes de l'heure et en particulier sur l'emploi des jeunes.





En effet, il ne s'agit pas d'une réponse politicienne mais d'une contribution au développement économique et social du Sénégal aux côtés de son excellence Monsieur Macky Sall.

A très bientôt chers compatriotes autour d actions concrètes pour le triomphe de la démocratie, de l'Etat de droit, de la justice sociale, le développement économique et social du Sénégal.





Vive le Sénégal...

Vive la jeunesse sénégalaise.

Vive l'Etat de droit.

Plein succès a Monsieur le président de la république Macky Sall.