Le Président Macky Sall : un bilan exemplaire face aux critiques injustes ! (Par Ibrahima Baba Sall)

Depuis l'élection présidentielle du 24 mars 2024, les tenants actuels du pouvoir, élus avec 54,7 % des voix dès le premier tour, n’ont de cesse de critiquer l'ancien Président Macky Sall et son régime. Tout ceci cache mal leur incapacité à traduire en actes concrets leurs promesses électorales.





En effet, devant la réalité politique, ils ont du mal à s’adapter à l’exercice du pouvoir.





Ainsi, pour trouver des justifications à leurs difficultés à faire tourner la machine, ils s’en prennent honteusement et maladroitement au président Macky Sall et à son régime.





Pourtant, il est crucial de rappeler que le bilan de Macky Sall après douze années de gouvernance est exceptionnel et mérite des applaudissements nourris et des félicitations à la place de ces critiques insensées.





Un Bilan Infrastructurel Sans Précédent





Sous la présidence de Macky Sall, le Sénégal a connu une transformation infrastructurelle inédite. En seulement douze ans, le pays a vu la réalisation de projets d'infrastructures de dernière génération dans de nombreux domaines :





• Santé : Construction et rénovation d'hôpitaux modernes, dotés d'équipements de pointe, permettant un accès plus large et de meilleure qualité aux soins de santé.





• Éducation : Édification de nouvelles écoles, lycées et universités, accompagnées de programmes éducatifs innovants, renforçant l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants sénégalais.





• Sport : Mise en place d'infrastructures sportives de haut niveau, dont le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Complexe Arena, l’arène nationale pour la lutte, la réhabilitation des stades régionaux, permettant de promouvoir le sport à tous les niveaux et de mieux préparer les équipes sénégalaises aux compétitions internationales. C’est ce qui nous a valu notre premier trophée en coupe d’Afrique des nations remporté avec brio par notre équipe nationale de football lors de la CAN de 2021 jouée au Cameroun.





• Transports : Développement de réseaux routiers et de transport en commun, incluant des autoroutes, ponts et autoponts, le TER et le BRT, facilitant ainsi la mobilité et stimulant l'économie.





• Culture et Environnement : Promotion des initiatives culturelles et environnementales pour préserver le patrimoine sénégalais et lutter contre les effets du changement climatique.





Une Politique Sociale Équitable





Le Président Macky Sall a également œuvré avec détermination pour l'équité sociale et territoriale. Sa politique a permis de réduire les inégalités entre les différentes couches sociales et de favoriser un développement équilibré entre les régions. Des programmes d'aide sociale et de soutien aux familles vulnérables tels que les Bourse familiales ou la carte d’égalité des chances ont été mis en place, contribuant à améliorer les conditions de vie de nombreux Sénégalaises et Sénégalais.





Les Promesses Non Réalisées des Nouveaux Dirigeants





Les nouvelles autorités, qui ont pris le relais avec des promesses mirobolantes, doivent maintenant prouver leur capacité à tenir leurs engagements. Parmi ces promesses, on trouve:





• Réduction du coût de la vie : Une attente cruciale pour les Sénégalais qui subissent les effets de l'inflation.

• Appel à candidature aux postes de directeurs généraux : Une mesure censée promouvoir la transparence et la méritocratie dans l'administration publique.

• Suppression des fonds politiques de la Présidence de la République : Une promesse visant à réduire les dépenses inutiles et à favoriser une gestion plus transparente des ressources publiques.





Il est temps pour eux de s'attaquer aux véritables problèmes du pays et de prouver qu'ils sont à la hauteur des attentes des électeurs.





Une Fierté Nationale et Internationale





Le Président Macky Sall reste une fierté pour le Sénégal, l'Afrique et le monde entier. Son leadership et ses réalisations ont placé le Sénégal sur la voie du développement durable et de la modernisation. Plutôt que de critiquer son héritage, les nouvelles autorités devraient s'inspirer de ses succès pour poursuivre le progrès et le bien-être du peuple sénégalais.





En conclusion, défendre le bilan de Macky Sall, c'est reconnaître les avancées significatives qu'il a apportées au Sénégal. Les critiques injustes des nouveaux dirigeants ne doivent pas ternir l'héritage d'un président qui a travaillé avec acharnement pour son pays, et par ricochet l’image du Sénégal sur la scène internationale. Les défis sont nombreux, et il appartient aux nouvelles autorités de prouver leur capacité à les relever, tout en respectant et en bâtissant sur les bases solides établies par Président Macky Sall.