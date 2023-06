LE PRESIDENT MACKY SALL, UN REMPART POUR SAUVER LE SENEGAL D’UN COMLPOT INTERNATIONAL (Par Bassirou KEBE)

Les 1er et 2 juin, on a assisté à un véritable complot international contre le Sénégal. Il y avait une véritable union sacrée des ennemis du Sénégal pour déstabiliser notre pays. Union sacrée parce que des forces occultes que tout oppose se sont fédérées pour torpiller notre démocratie et mais surtout notre république en voulant détruire l’Etat. Ousmane Sonko est le dénominateur commun de toutes ces forces occultes que tout oppose mais qui ont uni leurs forces le 1er juin grâce à lui qui a des affinités avec chacune d’entre elles. Ainsi le 1er juin, nous avions à Dakar le MFDC qui a voulu prendre sa revanche sur le Sénégal qui a lui infligé une défaite militaire en Casamance. Le MFDC a semé la terreur à Dakar en continuant ainsi, par la politique, une guerre perdue sur le terrain. Le premier juin, les salafistes ont été aussi de la partie car ils ont propagé sur leurs réseaux des messages invitant à attaquer les casernes de gendarmerie, les banques et les magasins pour s’approvisionner et les marchés pour avoir des réserves au cas où le pays sombrerait dans le chaos.





Les salafistes ont été sur le terrain pour saccager et brûler mais aussi sur les réseaux sociaux avec l’activisme débordant d’un autre tartuffe Tareq Ramandan qui est le lien entre Sonko et les frères musulmans qui soutiennent la subversion depuis les émeutes de Mars 2021quand Saber Mashour le fils de l’ancien guide avait pris fait et cause pour le « frère Sonko ». Quand on voit les liens entre Sonko et les frères musulmans, le Canard Enchaine n’a pas tort de parler de l’argent du Qatar dans le financement de Pastef car c’est le lien entre le Qatar et les frères musulmans est un secret de polichinelle.





Les émeutes du 1er juin ont eu la caution et le soutien de Wagner si l’on en croit le communiqué de soutien du mouvement malien Yerewolo qui est une officine de Wagner sans oublier France 24 à travers qui la France cherche à donner des gages à Sonko. Les émeutes du 1er juin ont été inédits parce que nous avons eu à faire face à un complot international. Une union sacrée de tous ceux qui veulent détruire le Sénégal ou pour donner des gages.





Le MFDC a voulu prendre une revanche sur le Sénégal en saccageant ce qui fait la grandeur, les symboles de fierté du Sénégal avec l’onction de Sonko. Les salafistes veulent une continuité territoriale vers l’Atlantique du futur émirat dont ils rêvent en Afrique de l’Ouest alors que Wagner cherche à prendre pied au Sénégal pour casser ce qui reste de l’influence française en Afrique .La France tirant les leçons de ce qui lui est arrivé à Bamako et à Ouaga ne veut plus mettre ses œufs dans le même panier d’où les gages de l’audiovisuel public français à Sonko qui est le cheval de Troie de tous ces ennemis du Sénégal qui veulent créer le chaos et s’emparer de nos ressources pétrolières et gazières entres autres.





Le 1er juin 2023, la justice sénégalaise en condamnant Monsieur Ousmane SONKO, un opposant qui a toujours joué au tartuffe en capitalisant politiquement sur l’intégrité morale, pour des faits de débauches sexuelles répétitifs sur une orpheline de moins de 21, caractérisée pénalement de « corruption de la jeunesse » a montré son indépendance car aucune des parties n’est satisfaite du verdict. Cette infraction commise par un homme qui est présidentiable est punie par notre code pénal parce qu’elle anéantit les efforts de l’Etat d’éduquer, d’encadrer et de protéger notre jeunesse selon un référentiel de valeurs morales héritées de nos ancêtres, fondatrices de notre société et de notre nation. A la surprise générale, il a été constaté, à l’issue de ce procès, des attaques très violentes qui ont ciblé les symboles sociaux (écoles, universités), économiques (commerces, biens publics et privés), religieux (foyers religieux comme Touba) et politiques de notre Etat, de notre République et de notre nation.





Au-delà de l’émotion et de la psychose engendrées, le contexte, les discours et la gravité des faits doivent nous interpeller individuellement et collectivement sur les menaces qui pèsent sur notre Etat-nation qui, pour citer Carré de Malherbe, constitue « une communauté d’hommes, fixés sur un territoire propre et possédant une organisation d’où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance suprême d’action, de commandement et de coercition ».





En effet, les attaques subies par le Sénégal, les 1er et 02 juin 2023, à la suite des appels à l’insurrection n’avaient pour objectif que de détruire notre imaginaire collectif qui a construit notre pays à travers un cortège de symboles. Cette tentative d’insurrection et de destruction massive est l’exécution d’un complot international ourdi par des envieux de la stabilité et des dividendes géostratégiques du Sénégal, des lobbies pro-LGBT, des frustrés de la vision équilibriste, transparente et bâtie sur l’intérêt national de la future exploitation de notre pétrole et de notre gaz, des visées des terroristes ou « djihadistes » sur notre pays et de l’esprit revanchard des rebelles du MFDC défaits sur le terrain.





A défaut de susciter un mouvement populaire à cause du bilan élogieux du Président Macky SALL, ces ennemis du Sénégal, ont pensé trouvé le bon profil pour exécuter leur sale besogne en la personne d’un populiste comme Ousmane SONKO qui surfe sur la vulnérabilité sociale et psychologique de notre jeunesse. Ce complot, désormais porté par Ousmane SONKO s’appuie sur un système de blanchiment des soutiens financiers extérieurs, sur certains relais de la diaspora pour saper les fondements de notre cohésion sociale (attaques aux guides religieux), sur les réseaux sociaux et certains médias nationaux, avec comme unique projet de rendre le Sénégal ingouvernable, privant ainsi les sénégalais des recettes sociales et économiques de leur pétrole et de leur gaz.

Heureusement que notre Etat, détenteur du monopole de l’édiction de la règle de droit et de l’emploi de la force publique, comme dans toute démocratie, a su bien gérer la situation dans le respect de l’Etat de droit et du professionnalisme de ses Forces de Défense et de Sécurité. Il me semble important que les sénégalais doivent être plus solidaires, plus nationalistes et intolérants face à ces forces du mal ou forces occultes ayant échoué dans leur funeste projet par les attaques des 1er et 02 juin devant la détermination, la fermeté et le patriotisme du Chef de l’Etat, Macky SALL et de ses concitoyens.





En dépit de ce complot et des moyens légaux et légitimes mis à sa disposition (justice, sécurité et défense nationale), le Président de la république, Macky SALL, contrairement a pu éviter au Sénégal un bain de sang collectif voulu par nos pourfendeurs et appeler à un dialogue national pour sauver le Sénégal de la barbarie et de la bêtise humaines. La gestion actuelle de ce complot international, confirme le sens élevé et républicain du Chef de la nation, et sa quête déterminée d’un Sénégal debout, décomplexé et émergent dans un monde où la loi du plus fort est toujours la meilleure.





Ce complot géopolitique international a échoué grâce à la vaillance de nos forces de sécurité et de défense mais surtout grâce à leur commandant en chef, le Président Sall . Macky Sall et les forces de sécurité qui ont sauvé le pays. « Jamais dans l'histoire des conflits tant de gens n'ont dû autant à si peu » disait Churchill parlant des pilotes anglais qui ont sauvé l’Angleterre de l’invasion nazie. On peut dire la même chose des FDS qui ont fait échoué le complot.





Eu égard à ces tentatives de déstabilisation de notre cher pays, qui malgré la petitesse de son espace, a trouvé une place dans le concert des grandes nations, la candidature à l’élection présidentielle devient un impératif politique, sociologique, économique voire religieux. Avec responsabilité et patriotisme, il nous faut oser soutenir cette candidature de Macky SALL, en 2024 pour éviter d’être dirigés par des Mussolini ou des Kichizo et sauvegarder notre volonté de vie commune, notre cohésion nationale dans un Etat de droit, jouant le rôle d’« unificateur de l’ordre social » , pour reprendre Jean Bodin.







Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, cette candidature de Macky SALL est un gage géopolitique pour la communauté internationale pour freiner l’avancée du Jihadisme dans le Sahel. Avant les émeutes des 1er et 2 juin, la candidature de Macky Sall avait une dimension essentiellement économique, c’est-à-dire, accélérer la marche vers l’Emergence mais aujourd’hui elle est devenue un impératif à la fois politique et géopolitique : Macky Sall est devenu le seul et unique rempart pour éviter que le Sénégal ne plonge dans le chaos et dans un saut dans l’inconnu. C’est pourquoi sa candidature, depuis le 1er juin, dépasse sa volonté personnelle et est devenue une nécessité politique, géopolitique et même historique comme ce fut le cas avec Roosevelt obligé de faire malgré lui un 3e mandat pour ne pas abandonner son pays en pleine guerre mondiale. Macky Sall ne peut abandonner le Sénégal au beau milieu du gué. Et il a suffisamment le sens de l’histoire et des responsabilités pour le comprendre.