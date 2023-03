Le Printemps des imposteurs (Par Habib Leon Ndiaye)

Ils se nomment activistes, lanceurs d'alerte, prédicateurs, journalistes d'investigation, militants des droits de l'homme et que sais-je encore...



Ils s'auto-proclamment spécialistes en tout... passent allègrement de la médecine à la sécurité, sans franchir la moindre haie, abordent les questions de défense et de géopolitique avec une assurance digne des grands ignorants qui ignorent leur ignorance.



Ils sont d'une arrogance sans bornes, insultent des identités remarquables de notre société, toisent des sommités, jettent un regard condescendant sur leurs semblables, foulent au pied les règles du vivre-ensemble, se disent agir au nom de l'intérêt général.



Ils embobinent bon nombre de nos concitoyens, s'ils n'insultent tout simplement pas notre intelligence avec leurs analyses à la trame perforée telle une raquette de badminton.



Ils ont tellement réussi leur coup, tellement écumé les plateaux télé, que même les intellectuels rasent les murs, s'ils ne démissionnent tout simplement pas du débat public de peur d'être insultés.



Or, qu'est ce qu'un intellectuel s'il ne tient plus la lanterne pour éclairer le peuple, s'il a peur de la guillotine, de l'ire du prince, s'il n'ose affronter la sentence populaire... pour enfin dire comme Galilée " et pourtant elle tourne ".



L'avènement du numérique et, subséquemment, le développement des réseaux sociaux ont offert tellement d'opportunités...mais aussi favorisé tellement de dérapages qu'on a du mal à y tracer la frontière entre le bien et le mal, entre le permis et le prohibé, entre l'utile et l'accessoire entre le savant et l'abêtissant.



Le nouveau baromètre de la pertinence et de l'intelligence est adossé au nombre de " vues" et de " partages" ; le contenu consommé sans modération suivant son ascension à l'échelle des contre-valeurs ou de l'indécence.



Demain fera jour ! Et comme le printemps arabe, celui des imposteurs arrivera pour qu'à l'obscurantisme qu'ils sécrètent se substitue la vigueur intellectuelle d'une jeunesse plus éclairée et plus ambitieuse.



Bonne santé à tous !