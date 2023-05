Le terrorisme : le véritable projet de Pastef (Par Dr Biram FAYE)

Dans sa déclaration d’hier, Ousmane Sonko invite ses militants à « surpasser leur peur » pour casser et incendier davantage. Sa fuite en avant est la conséquence de la peur. S’il avait réussi à surpasser sa peur bleue d’affronter Adji Sarr beaucoup de vies auraient été sauvées . Sonko a fait hier l’apologie des pyromanes mais l’Etat fera face et son rêve de voir le pays s’embraser ne se réalisera jamais.







Incendier des édifices, des maisons , des véhicules , des commerces … relève des coups d’éclats médiatiques qui sont consubstantiels à la pratique et à la logique terroristes comme nous le montrent les attentats du 11septembre 2001 à New York aux USA . Hier encore force est restée à la loi. La mairie de Ziguinchor aurait dû être le meilleur laboratoire pour le projet de Pastef. Le bilan de Sonko à la tête de la mairie de Ziguinchor montre que Pastef n’a aucun projet. Les Pastefiens se paient de mots en parlant tout le temps du « Projet », de la nécessité de sauver le « projet ». Par un lapsus révélateur, le jeune Ngagne TOURÉ a reconnu publiquement que le projet s’il existe , il est avant tout salafiste. Avec les cocktails molotovs qui ont brulé les bus de Dakar Dem Dik ou qui ciblent les domiciles des responsables politiques de la majorité, et les commerces d’honnêtes citoyens , on découvre l’autre dimension du projet : le terrorisme. Pastef dégénère vers le terrorisme avec les cocktails molotovs et la guérilla urbaine. Il faut noter que depuis les évènements de Mars 2021 , aucune maison d’un responsable de Pastef n’a été incendiée. Il n’y a que les maisons des partisans de la majorité qui le sont , et on a pas encore vu les associations des droits de l’homme le dénoncer. On pense qu’ils vont avoir la décence de nous épargner de leurs cris d’orfraie et d’indignation malhonnête le jour où la loi du talion sera appliquée. Je voudrais inviter les jeunes à plus de conscience et de responsabilités et de ne pas sacrifier leur avenir pour un aventurier qui veut les utiliser de façon égoïste et cynique comme boucliers pour un problème personnel. Il sait qu’il est fini et veut entrainer le pays dans sa tombe politique. Pour un jeune, il est normal de s’engager dans un projet politique mais pour votre avenir il faut quitter un projet qui dérive vers le terrorisme car le terrorisme est une voie dont la seule issue est la prison pour des années. Notre Etat qui a fait face au MFDC pendant plus de 40 ans fera facilement face à toute forme de guérilla urbaine. Le seul projet qui reste à Sonko est de sauver sa peau. Ne faites pas de bêtises que vous regretteriez toute votre vie pour quelqu’un dont la seule ambition aujourd’hui est de sauver sa peau. Le terrorisme n’a pas empêché que Sonko soit trainé au tribunal et condamné dans l’affaire qui l’oppose au Ministre Mame Mbaye Niang. Le terrorisme n’a pas empêché la tenue du procès qui l’oppose à la jeune fille Adji Sarr. Et il s’est encore permis d’insulter la Femme et les malades . Ce qui n’est pas surprenant du tout , pour quelqu’un qui a toujours manqué de respect à toutes les catégories religieuses et sociales et défié toutes les institutions . Il a raison d’avoir peur car une affaire de mœurs à ce niveau est une mort sociale avant tout . L’heure du choix a sonné pour les jeunes entre un Président qui bâtit et qui a l’ambition de transformer son pays en Dubai et un aventurier dont le seul projet est de semer le désordre, le chaos et la mort pour son intérêt purement personnel et qui en 2 ans d’opposition aura causé plus de morts que le Président WADE en 26 ans. Il n’y a pas plus grand désaveu pour son projet funeste que le dépôt des armes par la faction de Diakaye, le jour où il se barricade à Ziguinchor espérant naïvement rallumer le feu du ressentiment.