Le testament de Sonko (Par Abdoulaye Khouma)

Sonko a raison de faire son testament. On ne sait pas s’il a un avenir politique mais avec ce procès il est déjà mort socialement. Le combat politique est un combat noble une affaire de mœurs est une ignominie pour un homme politique de surcroit pour quelqu’un qui se faisait passer pour un islamiste. Tout le monde comprend pourquoi Sonko préfère la mort que d’affronter Adji Sarr au Tribunal où l’on va parler de ses parties intimes et de son sperme.