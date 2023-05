Les causes et conséquences de l’Ascension et du Déclin de Sonko (Dr Ibrahima MENDY)

En attendant les historiens dans quelques années, il appartient aux sociologues et politologues d’étudier et d’expliquer la rapide ascension et la chute tout aussi rapide de Sonko. Intuitivement Seydou Sane, responsable politique à Ziguinchor a décrit le phénomène en écrivant « Sonko aura été un véritable météore qui comme on le sait brille en se consumant. Ce qui fait que son rayonnement est forcément éphémère ». Le constat est excellent mais il faut aller au-delà du constat pour expliquer l’ascension et la chute de Sonko. C’est une matière intéressante pour les sociologues et autres politologues. Sonko a connu son apogée politique lors des évènements de 2021 quand il a connu le nirvana politique en tenant tête à l’Etat grâce à l’opinion qui est la plus grande force en démocratie. De mars 2021 à son procès en appel, des pans entiers de l’opinion se sont déconnectés à cause de la manipulation permanente de Pastef qui a créé chez nos compatriotes un réflexe de soupçon de tout ce qui vient de Sonko. Soupçon légitime quand en mars 2021, il refuse de jurer sur le Coran, condition qu’exige Adji Sarr pour retirer sa plainte. Sitor Ndour accusé comme lui aussi de viol n’aura aucun mal à jurer sur le coran pour se blanchir. Les premiers soupçons qui sont nés avec le refus de jurer sur le Coran vont s’accentuer avec le refus du test ADN. De mars 2021 à maintenant chaque jour les Sénégalais découvrent qu’il y a eu aucun complot de l’Etat contre Sonko à Sweet beauty. Le livre de Cheikh Yerim Seck va complètement annihiler ce qui restait de la thèse du complot en démontrant que Macky Sall qui a sauvé Sonko de deux histoires de mœurs ne pouvait pas comploter contre lui. L’opinion était du côté de Sonko au mois de mars2021 pour deux raisons : l’idée de complot politique était vraisemblable et surtout que les émeutes ont été surtout ceux de la faim avec les restrictions du Covid. Donc Sonko a été plus un facteur déclencheur que la cause principale. Aujourd’hui à part quelques illuminés de Pastef, tout le monde est convaincu que les affaires Sonko sont des affaires privées et qu’il cherche à utiliser les foules comme rempart pour ne pas répondre de ses actes.





L’épisode du malade imaginaire dont les principaux acteurs seront Sonko et de son avocat ( chaise roulante à l’embarquement et qui marche à l’arrivée) aura aussi été un tournant car cet épisode qui a été la goutte de trop a rendu la manipulation inefficace et la manipulation est l’arme principale de Pastef. Dans une démocratie normale, Sonko aurait la même attitude que Dominique Strauss Khan ( se retirer) mais il a préféré faire du Goudal Diele en sacrifiant plus de 14 jeunes sénégalais. Avant l’épisode du malade imaginaire, l’aveu de Me Toure sur le Vrai projet (Salafiste) et dont l’élection de Sonko ne serait qu’une étape a réveillé les confréries religieuses qui vont passer de neutralité passive au branle-bas de combat avec leurs talibés.





L’erreur stratégique de Sonko qui s’est trompé d’adversaire en ciblant l’Etat et non l’APR ou Benno a aussi précipité sa chute. L’Etat a relevé le défi et a lavé l’affront des émeutes de mars 2021. L’Etat a sauvé le pays en neutralisant Sonko et freinant l’OPA que les aventuriers et le grand de l’Elite dirigeante de Pastef avait lancé sur le Sénégal. Last but not least, le retour de Idrissa Seck dans l’opposition et la volonté de Khalifa Sall et de Karim Wade à se lancer dans la course de 2024 a fini d’isoler davantage Sonko qui avec sa violence permanente n’aura été qu’un accident de notre histoire politique comme le montre les attitudes de gentlemen entre le Président et son opposition républicaine. Sonko sait que la guerre perdue mais comme Hitler il va chercher à amener le pays et son appareil politique dans sa chute. Il ne le pourra pas pour le pays car l’Etat est debout et fort mais pour Pastef, cela dépend des membres. A moins de 10 mois l’heure est venue de trouver un plan B pour sauver le projet, a sonné. Les hommes passent, les idées demeurent. Dans les jours qui viennent on verra si le projet de Pastef était un projet personnel de Sonko ou il y a des idées au-delà de la personne de Sonko.