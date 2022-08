Les Chroniques du Doyen – Thérèse Faye Diouf, une femme modèle dans le landerneau politique sénégalais (par Majib Sène)

Les Chroniques du Doyen – Thérèse Faye Diouf, une femme modèle dans le landerneau politique sénégalais (

Parmi les femmes et hommes Sénégalais dont l’engagement patriotique est sans conteste, figure Thérèse Faye Diouf maire de la commune de Diarrère dans la région de Fatick depuis plusieurs années. Membre fondatrice de l’Alliance Pour la République, elle en est devenue, à force de travail, l’un des plus puissants fers de lance. Engagée aux côtés du Président Macky Sall, elle mène un travail titanesque pour le triomphe de la Coalition Benno Bokk Yaakaar dans toutes les joutes électorales. Sa constance, sa fidélité, son courage politique exceptionnel et sa lutte permanente pour les bonnes causes, en ont fait, à l’heure actuelle, une égérie politique remarquable.





Depuis ses belles années estudiantines, elle s’est engagée dans les luttes politiques se pointant à la tête des revendications pour la reconnaissance des droits des étudiants dans l’espace universitaire. Diplômée en sociologie et figurant parmi les meilleurs étudiants de sa génération, elle a acquis, grâce à son militantisme éprouvé, une expérience politique à nulle autre pareille qui lui permet de se distinguer dans les débats de société auxquels elle prend souvent part. Sa particularité, c’est sa fidélité dans ses convictions politiques qu’elle manifeste à chaque occasion n’hésitant jamais à aller au charbon.





Son passage à la direction de la Petite Enfance, lui a permis de se familiariser avec la rigueur et les subtilités de la haute administration au point de devenir aujourd’hui une fonctionnaire d’élite, capable de servir partout où le devoir l’appelle. Placée aujourd’hui à la tête du FONGIP (Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires), elle accomplit sa mission avec une intelligence, une passion et une détermination dignes des bâtisseurs d’empires. En ma qualité d’observateur qui s’efforce de démêler la bonne graine de l’ivraie, j’affirme sans ambages que Thérèse Faye Diouf fait partie de celles et ceux qui aident leur pays à bâtir son propre destin plutôt que de subir le destin. Elle fait partie des femmes d’exemplarité dont s’honore le Sénégal, terre de rencontres et d’amour, carrefour de germination des plus belles fraternités.





Le Sénégal regorge de femmes de qualité, bien formées et aptes à relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Je suis de ceux qui pensent avec une forte assurance que sans les femmes, les espérances de l’humanité vont fondre comme beurre au soleil. Cessons d’être misogynes et faisons confiance à nos braves femmes qui incarnent sans aucun doute, l’avenir de l’humanité. C’est ma conviction.





Majib Sène