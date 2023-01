LES INCENDIES DE MARCHES AU SÉNÉGAL : NOS MARCHES FLAMBENT! POURQUOI? (| Par Amadou Canar DIOP)

La récurrence, avec frénésie, des incendies dans les marchés urbains, fait de ce fléau un véritable problème de politique publique au Sénégal. Pour preuve, la question s’est invitée en septembre 2018 en réunion du conseil des ministres avec une directive ferme, à l’époque, du Chef de l’état à l’endroit de son Premier ministre de faire tenir dans les meilleurs délais d’un Conseil interministériel sur la question de la modernisation des marchés urbains pour d’une prise en charge urgente et durable du phénomène .Ce conseil interministériel sur ce sujet , n’était pas le premier . Depuis 1997 , s’est tenu régulièrement un conseil des ministres sur la récurrence des feux de marches . D’ailleurs, c est suite à un conseil des ministres qu’un arrête interministériel numéro 0123 du 12 janvier 1998 pour réglementer la sécurité incendie panique et explosion dans les marches a été pris par les ministres de Interieur , du commerce et de urbanisme.





Depuis lors, aucun marché n’a respecté cet arrête .





Durant les 5 dernières années , plus de 70 marches ont brûlé au Sénégal .





Si , nous prenons en exemple les statistiques de 2 marches seulement: parc lambaye Dakar et marche OCASS Touba , on se rend compte que la catastrophe liée aux incendies de marches est alarmante et inquiétante.





Le Parc lambaye à brûlé les 15 mars 2019 , 4 octobre 2020 et 7 mars 2022 .





Le marché de Touba a flambé les 11 juillet 2018, 12 mars 2019,17 novembre 2020 et hier soir 28 janvier 2023 .





Et à chaque fois le constat , la ballade des politiques et des autorités Ministrielles ainsi les promesses de solutions se multiplient . Les incendies dans les marchés occasionnent des dégâts matériels immenses causant des pertes et dommages pours des acteurs économiques, les collectivités et les citoyens. Ces dommages et perte du fait de l’informalité de l’activité et de l’absence d’assurance ne sont qu’approximativement et imparfaitement estimé à des millions voire milliards. Les drames sociaux sont quasiment impossibles à quantifier et sont les plus préoccupant.





Ces catastrophes font basculer les populations de la précarité à l’extrême pauvreté ,en anéantissant tous les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette pauvrete .





L’une des causes principales est un déficit d’aménagement urbain.En effet, l’urbanisation massive s’accompagne de la multiplication des potentiels d’accidents et d’incendies dans ces espaces urbanisés .Les espaces marchands du fait des défauts d’aménagement et de l’occupation anarchique deviennent très vulnérables à l’incendie avec souvent des conséquences dramatiques parce que:





-Les marchés ne sont pas structurés, il n y a pas d’accès pour l engagement des secours ;

- le stockage des marchandises ne respecte aucune règle ;

-L ‘installation électrique est surchargée, les fils électriques sont hors chemins de câbles et se baladent ;

-Aucun moyen de détection , d’alerte et d ‘extinction incendie n ‘existe dans les marchés;

-Une surveillance sécuritaire ( d’anciens sapeurs pompiers)pouvant prévenir et réagir pour tout début de feu n ‘existe point;

-Les marchés ( exception faite récemment des marchés de Kaolack , Guinguineo et de Louga n ‘ont pas d’hydrants (poteau d’incendie) pour le ravitaillement en eau des sapeurs-pompiers , ce qui poussent ces derniers à demander des renforts distants de plus de 80km ;:

Alors que tous ces points sont contenus dans l’arrête du 12 janvier 1998 .

-Il y a certes, une volonté manifeste de l’Etat de prendre en charge la problématique. Cependant, les nombreuses mesures prises précédemment pour lutter contre le phénomène et qui semblent d’effet moindre, doivent inviter les pouvoir publics à faire un diagnostic plus approfondie de la problématique afin de proposer des mesures durables de prévention face au risque.





En CONCLUSION, il y a une nouvelle méthode d’annihiler ce fléau calamiteux. Il suffit que l’état et l’association des commerçants, sponsorisent l’octroi de la Boule Extinctrice à Déclenchement Automatique( BEDA) ELIDE FIRE BALL qui est une technique révolutionnaire pour la lutte de ces types d’incendie . En effet, la boule installe dans une boutique , détecte le feu , l’éteint automatiquement suite une explosion qui alerte ( 118decibels ) par un déversement de poudre spéciale et Libere une couche qui bloque l’arrivée de l’oxygène donc s’oppose à une reprise de feu .





Si l’état parvient à faire équiper tous les magasins,cantines et boutiques de la Boule Extinctrice à déclenchement automatique ( BEDA) ÉLIDÉ FIRE qui ne demande aucune intervention humaine , ou formation ou maintenance , ce désastre ne se verra plus au Sénégal .





« La Catastrophe n’est pas une fatalité, il faut la prévenir, s’y préparer pour l’éviter! » www.lapipe.net