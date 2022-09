Les louveteaux se déchaînent encore ! (Par Mouhamadou Lamine Massaly)

Les organisations Frapp/France Dégage,COS/ M23 et tutti quanti...sortent encore du bois. Tels des hirondelles, ces louveteaux (petits loups) assoiffés de sang se sont levés pour, disent-ils, veulent faire le printemps. Ils entendent,ainsi, battre campagne contre un 3ème mandat du Président de la République Macky Sall.