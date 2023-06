Les prolongations de la bipolarisation de l’espace politique (Par Pr Amsatou Sow Sidibé)

Tout d’abord, je voudrais m’incliner devant la mémoire de tous ces morts et présenter mes condoléances aux familles éplorées. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés.





Nous assistons aujourd’hui aux prolongations de la bipolarisation de l’espace politique et je ressens une profonde tristesse et un sentiment de désolation et d'inquiétude face à ces événements malheureux et dramatiques qui bouleversent notre société.





Les heurts et les violences qui se propagent sont à déplorer.





Ce qui se déroule sous nos yeux nous choque . Ces troubles mettent gravement en péril notre stabilité et notre démocratie, chèrement acquises grâce aux efforts de tout un chacun. Nous devons comprendre que notre nation en construction est plus grande que nos divergences politiques et nos différences d'opinion. C'est en restant unis, en dépassant nos clivages, que nous pourrons véritablement faire face aux nombreux défis d’ordre économiques, sociaux ,environnementaux et sécuritaires qui se dressent devant nous.Les besoins et les attentes de nos concitoyens sont légitimes, et il est impératif de répondre à leurs aspirations de manière constructive et pacifique.