Les propos indignes et infamants de Moustapha Cissé Lô doivent être dénoncés (Par Tamsir Faye)

Les propos indignes et infamants de Moustapha Cissé Lô doivent être dénoncés par tout homme politique digne de ce nom et quelque soit son bord.





Nous ne pouvons pas accepter qu'en 2021 après deux alternances démocratiques, une démocratie qui permet aux citoyens de s'exprimer librement sans être inquiétés, que des responsables politiques qui occupent les plus prestigieuses stations de ce pays puissent avoir des comportements de la sorte. De tels propos déshonorent Cissé Lô et participent à ruiner le peu de crédit que bénéficient les hommes politiques. Nous devons tous nous indigner face à de telles attitudes qui souillent notre projet commun de vivre ensembles et qui met en danger gravement les institutions de ce pays. Cette façon de faire ressemble plus à la délinquance et au manque de respect notoire de nos institutions et de nos compatriotes qui nous ont fait confiance pour répondre de façon adéquate à leurs préoccupations quotidiennes.





La charge de la gestion des affaires publiques doit un être un sacerdoce et doit impliquer un comportement républicain et une attitude citoyenne exemplaire. Nous devons du respect et de la considération à ce peuple qui nous a fait confiance et espère un avenir meilleur. Et c'est le chemin emprunté par SEM le Président Macky Sall depuis son arrivée à la magistrature suprême.





Les accusations graves et mensongères faites par Monsieur Cissé Lô ne doivent pas être impunies car force doit rester à la loi. Et le Député qu'il est, législateur de surcroît, ne doit pas violer la loi encore moins penser être au-dessus d'elle. C'est cela être un responsable exemplaire qui mérite la confiance d'un Peuple qui lui délègue une partie de sa souveraineté pour le représenter au sein de l'institution parlementaire. Ce que Monsieur Moustapha Cissé Lo n'a jamais su incarner. C'est pourquoi nous lui demandons solennellement à présent de démissionner de son poste de Député pour rendre au Peuple ce mandat qui doit être source d'espoir et d'espérance et non d'invectives et de fragilisation de nos institutions.





Moustapha Cissé Lô à la liberté fondamentale de s'opposer, en tout respect des lois et règlements de notre pays, et nous l'invitons à plus de courage politique pour se frayer son propre chemin, en dehors de notre formation politique, l'APR. Ainsi, qu'il sache que la contradiction lui sera apportée à chaque fois que de besoin et nous lui rappellerons en permanence que

ce pays, notre pays le Sénégal, ne lui appartient pas et que force restera toujours à la loi.





Tamsir FAYE

Responsable APR

Département de Fatick