Les Résultats de l'Étude Baseline du Projet 2022 de SANSAS pour la santé reproductive des jeunes et adolescent·e·s au Sénégal

Christophe Durpaire (Source) - Creative Commons

Des statistiques et des recommandations sont disponibles concernant le projet SANSAS 2022, pour une meilleure prise en charge de l'accès aux droits à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents au Sénégal



Nous avons appris que la synthèse des résultats de l’étude Baseline 2022 du projet SANSAS au Sénégal est disponible depuis le mois de Mai.



Selon l’ONG Solthis, “le Sénégal a des indicateurs de santé sexuelle et reproductive (SSR) relativement faibles, notamment en termes de réalisation des droits sexuels et reproductifs (DSSR) pour les jeunes et les adolescents (A&J). Les taux d'accès à la planification familiale et aux méthodes contraceptives sont globalement faibles, et les taux de grossesse, de mariage précoce et de violence sexiste sont élevés, avec de fortes disparités régionales à l'intérieur du pays”



Cependant, notre pays présente “un contexte propice à des actions ciblées sur ces sujets, avec un cadre juridique relativement bien développé, bien que largement inappliqué, une société civile active, qui regroupe un large éventail d'acteurs, et plusieurs interventions menées par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du pays, qui se complètent et qui peuvent être renforcés, élargis et amenés à travailler ensemble”.



Objectifs



Le projet SANSAS, financé essentiellement par l’AFD mais aussi Unitaid, la Fondation Bill & Melinda Gates, le Ministère des Affaires Étrangères du Luxembourg et Prodiversa Espagne



et qui compte parmi ses partenaires ENDA santé, LARTES,Solthis, RAES et Equipop, vise à améliorer l'accès aux droits à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents au Sénégal, en particulier les filles, les jeunes femmes et les jeunes vulnérables.



Cet objectif sera atteint en garantissant l'accès à des services de santé de qualité et appropriés et en promouvant l'éducation à la santé sexuelle et reproductive visant à réduire les inégalités entre les sexes et les violences qui en découlent. Pour y parvenir, la logique d'intervention est construite de manière holistique autour de l'offre de services et de la demande concentrée sur deux domaines d'intervention ciblés pour maximiser l'impact des activités. L'intervention s'articulera en milieu scolaire et extrascolaire et autour de la mobilisation sociale et politique aux niveaux local et national. L'approche du projet est axée sur le changement de comportement, le renforcement des capacités et l'autonomisation des bénéficiaires, en particulier les jeunes femmes et hommes, en impliquant leur participation active à toutes les étapes du cycle du projet.





Les indicateurs sensibles au genre identifiés par la recherche opérationnelle assureront l'impact du projet. Ce projet innovant permettra notamment, par le transfert des connaissances, d'alimenter le débat public aux niveaux local, national et sous-régional, afin d’avoir un impact durable sur la DSSR des A&J au Sénégal et par extension, en Afrique de l'Ouest.