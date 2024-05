Lettre ouverte à l’organisation de la coopération Islamique, OCI (Par Aminata THIAM)

Chère Organisation de la Coopération Islamique,





Permettez-moi, loin des civilités diplomatiques habituelles, de vous demander ce que vous faites actuellement pour stopper ce massacre hilarant dont est victime le peuple Palestinien ?





Quelles solutions concrètes proposez-vous dans l’immédiat pour stopper ce bain de sang sauvage et inhumain ?





Et quelle posture comptez-vous tenir de manière responsable digne et assumée pour affirmer votre soutien à la cause Palestinienne ?





Le sang du peuple Palestinien continue de couler sauvagement et injustement encore et encore, sous le regard complice, l’écoute sourde et les réactions hypocrites de la communauté internationale !

Nous n’avons pas oublié Sabra et Shatila et hier encore, Rafah a été une fois de plus, le théâtre d’un horrible massacre. Ce genre de « scénario » est tellement devenu habituel à nos yeux, qu’il a fini par rendre insensible, je suppose, une certaine partie de ce monde injuste que nous peuplons.





Combien de Palestiniens devront encore périr pour que vous réagissez honorablement ?





N’est-ce pas assez suffisant ?





Ou bien il faudra attendre que cette noble portion de terre soit anéantie pour encore s’indigner ?





La vocation de l’OCI va certes au-delà de la protection des lieux saints de l’Islam et de la lutte pour le respect des droits du peuple Palestinien, mais permettez-moi de vous rappeler qu’à ce jour, vous demeurez la seule organisation confessionnelle dont les signataires soient des États, et qui possède une délégation permanente au Nations Unies.





Ce statut unique dont vous bénéficiez, fait de vous de facto, le premier défenseur du monde musulman.





Donc, comment expliquer cette légèreté dans vos prises de décisions et positions par rapport à la situation que subit la Palestine ?





On le sait bien, quand on est en diplomatie, il faut savoir négocier, fermer les yeux sur certains aspects et même caresser dans le sens du poil.





Mais permettez-moi de vous signaler que dans ce cas de figure, il s’agit d’une injustice et d’une barbarie inouïe qui ne dit pas son nom et dont sont victimes les Palestiniens.





Si aujourd’hui le monde musulman dans son intégralité ne témoigne sa solidarité à la cause Palestinienne, peut-on espérer que les autres le fasse ?





C’est bien de s’indigner, de prononcer de longs et grands discours, de brandir des slogans.





Mais sachez qu’il y a encore mieux : poser des actes concrets, fermes et significatifs pour mettre un terme à ce massacre. Combien de fois avez-vous tenu des réunions et sessions extraordinaires en ce sens ?





Qu’en est-il de vos différentes recommandations issues de ces rencontres ? Quels actes ont été posés jusqu’ici ?





Réagissez de grâce et usez de vos ressources pour vous faire entendre comme les autres organisations qui existent !





À un moment donné, Il faut savoir se faire respecter et en voilà une occasion pour montrer à la face du monde que l’OCI est véritablement ce qu’elle pense être : une organisation juste, utile, équitable et dévouée à la cause du monde musulman et non le contraire.





Prôner les valeurs de l’Islam, c’est aussi lutter contre toutes formes d’injustices et de discriminations, peu importe la couleur ou l’appartenance.