Lettre ouverte à Monsieur le Maire Elu de Dakar (Par El hadji Ibrahima Ndiaye)

Monsieur le Maire,







Suite à votre brillante élection pour ne pas dire plébiscite au poste de Maire de la ville de Dakar, je vous présente mes plus chaleureuses félicitations et vœux de réussite qui d’une certaine manière sera celle de tous les dakarois et dakaroises.





Monsieur le Maire, malgré les tentatives de diabolisation dont vous avez était victime, et malgré la campagne de calomnies en votre endroit, la population dakaroise est restée stoïque car elle à au plus profond d’elle un besoin que vous avez touché du doigt et qui s’appelle réappropriation du cadre de vie.





Monsieur le Maire, la ville de Dakar, capitale du Sénégal est balafrée tous les jours, entre les mendiants à tous les carrefours (ils y vivent maintenant au quotidien), les charrettes qui ne respectent aucun code ni de la route encore moins de la bienséance. Ils n’ont que l’irrespect et l’insulte à la bouche. Les (pousse pousse) qui germent de manière industrielle, eux aussi ne reconnaissent aucunes limites si promptes à casser vos feux de signalisation si ce n'est pas rayé la peinture de votre véhicule et comme toute excuse une phrase mythique (maguidiégalou), si cette phrase ne vous agrée pas, alors l’insulte qui va suivre calmera vos nerfs.





Monsieur le Maire, descendons de la chaussée pour le trottoir enfin ce qu’il en reste, car les tabliers, vendeurs de café touba, mécaniciens, marchés hebdomadaire (que de nom) ont finis de tout accaparer. S’agissant des mécaniciens, il faut différencier les mécaniciens automobiles des vélomoteurs et scooters mais l’un dans l’autre sont plus envahissant et pollueurs de l’espace public. Il faut ajouter les réparateurs de pneus plus connus sous l’appellation de (vulganisateur), qui ont la fâcheuse tendance à se placer sur les virages et donc rendent dangereuse la conduite. Pour fermer ce secteur parlons des laveurs de véhicules sauvage, véritable source de d’embouteillages, de vols, et salubrité de la voie publique.





Monsieur le Maire, l’environnement économique et le chômage des jeunes est une réalité au Sénégal, plus particulièrement dans les quartiers de Dakar, de ce fait la plupart des jeunes s’adonnent maintenant à l’élevage des moutons, ce qui induit un nouveau phénomène qui est la vente de paille d’arachide, la vente de cette nourriture pour bétail n’est une nouveauté, c’est le profil des nouveaux vendeurs : (Ils sont jeunes et naissent et vivent dans le quartier) ; maintenant vouloir faire descendre un camion de sacs de foin avec tout le volume que cela représente sur le trottoir, non seulement paupérise les quartiers mais constitue une agression notoire du cadre de vie.





Monsieur le Maire, les exemples sont foisons des comportements aux antipodes du civisme que veulent nous imposer une minorité pour leur bien purement mercantile. Si on veut gagner sa vie il faut le faire suivant les règles de l’art. La voie publique est pour tout le monde et tout le monde doit en profiter au même titre.





Enfin Monsieur le Maire, la situation dans certains quartiers ou une activité économique en l’occurrence la vente de ferraille et de cuivre recyclé devient un danger aussi bien sanitaire, sécuritaire et environnemental, je ne parle même pas du danger routier permanent. Les ferrailleurs établis au quartier de Reubeuss, niché en plein centre- ville est un exemple patent de que les Dakarois ne veulent plus voir ou subir.





Votre élection à la Mairie constitue auprès des populations de Dakar, un véritable espoir, car si les promesses des fleurs de la gestion inachevé de Khalifa Sall, les fruits de votre gestion en à pas douter seront à la hauteur des attentes des Dakarois et Dakaroises.





A l’aube de votre magistère, nous vous souhaitons une réussite totale mais vous rappelons que nous sommes et resterons les vigies de l’action citoyenne.





Fait à Dakar le 09/02/2022







El hadji Ibrahima Ndiaye