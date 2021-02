Lettre ouverte au Président de la République du Sénégal (Par Amadou Sokhna)

Monsieur le Président depuis mon Médina Sabakh natal, j'ai pu tâter l'inquiétude et la peur de tout un peuple. Nous sommes tous unis par ce même lien qu'est notre sénégalité et avons en commun cet amour inconditionnel pour cette nation, la nation que vous dirigez.





Monsieur le Président de la République, son excellence M. Macky Sall, ces mots, que j'habille avec le plus grand respect et de la considération que requiert votre rang ô combien élevé, et que je tiens à vous faire parvenir sont loin de pouvoir porter la plénitude de mes sentiments. Ces mots que m'ont dicté mon amour envers cette nation que vous avez le privilège de diriger et mon hypocondrie résultant de la situation que traverse mon pays, le seul pays que j'ai. Ma peur et mon inquiétude devant cette brèche qui s'ouvre, ou du moins qui s'est déjà ouverte, ne me permettent plus de retenir ces mots que, je le répète, ne sauraient contenir la teneur de mes sentiments. Il en est de la vie d'une nation comme de celle d'une personne, elles sont toutes faites d'épisodes et de péripéties qui se suivent et ne ressemblent pas. Ces phases autorisent parfois une vie tranquille à toutes les composantes de la nation. Mais elles ont aussi parfois le don de réveiller en chaque citoyen une peur bleue et de nous ôter de tout espoir de voir le bout du tunnel.





Monsieur le Président de la République, depuis quelques jours le peuple Sénégalais, votre peuple, ce peuple dont Allah (swt) vous a donné le privilège de présider à la destinée, est à la croisée des chemins. Il serait une lapalissade que de vous dire que la poudre est presque aux feux, car je suis convaincu que vous êtes au courant de tout ce qui se passe et que vous n'êtes point insensible à cette situation et à ses dégâts collatéraux.





Monsieur le Président de la République, le destin vous a placé à la tête de ce pays et vous ne partirez qu'au jour où il en voudra ainsi.





Monsieur le Président de la République, le peuple Sénégalais, en vous élisant démocratiquement, vous a donné une page vierge de son histoire et que vous êtes appelé à écrire. Je prie Allah (swt) de vous donner toutes les forces nécessaires pour bien la remplir. J'ose espérer qu'à l'instar de tous vos compatriotes, vous avez suivi, avec le cœur meurtri, ces hommes et hommes qui sont brutalisés et arrêtés par ces forces de sécurité qui, du reste, exercent leur fonction et expriment leur loyauté à la République. Nous aimons ce pays et nous sommes foncièrement encrés aux valeurs républicaines. Nous sommes aussi engagés à respecter les lois et règlements qui régissent ce pays.





Monsieur le Président de la République, je pense que vous êtes bien informés de l'impossibilité des journalistes d'accéder à l'assemblée nationale ce matin pour faire jouir à ce peuple de leur droit à l'information. Les faits sont sacrés et les commentaires sont libres, dit l'adage. Ce pour dire que l'image de ce pays et de cette démocratie pâtiront de tous ces impairs bien qu'ils ne soient pas venus ex nihilo. Je ne souhaite pas que les pages de notre histoire que vous écrivez soient peintes en noir.





Monsieur le Président de la République, je sais que votre humanité, votre humaniste et votre sociabilité vous imposent une empathie à l'endroit de tous ces pères et de mères de familles arrêtés, de tous ces jeunes étudiants qui ratent leurs cours, de tous ces Sénégalais qui tirent le diable par la queue et qui voient leurs outils de travail détruits anodinement, de tous enfants qui cherchent à comprendre la situation en vain, de tous ces simples citoyens arrachés à la vue de leurs familles respectives, pour ne citer que ceux-là. Nous ne sommes pas sans savoir que toute société, même animale, doit être régie par des lois et règlements pour ne pas donner libre cours au je-m'en-foutisme, mais au nom de la paix, de la cohésion nationale, d'un avenir rose qui parfumera votre nom et vous donnera une place de choix dans la constellation des grands noms de cette nation, nous vous prions de faire prévaloir vos pouvoirs constitutionnels pour carboniser cette braise qui dort sous la cendre tout en respectant les droits de tout un chacun.





Monsieur le Président de la République, comme vous l'avez plusieurs manifesté, au nom de votre amour à la stabilité sociale, le simple citoyen apeuré que je suis, vous prie de bien vouloir user de tous les pouvoirs que ce peuple vous a confiés en vous portant à la magistrature suprême de ce pays, pour que cette boîte de Pandore ne s'ouvre pas.





Monsieur le Président de la République, j'ose affirmer sans aucun risque de me tromper que ces mots, largement insuffisants (je ne le répéterai jamais assez) traduisent le sentiment de beaucoup de vos compatriotes. Je pense bien que vous ne resterez point insensible à leur préoccupation.





Amadou SOKHNA,