Lettre ouverte : ce que Sokhna Ndiaye, cette abstentionniste, attend de son "Grand", Macky Sall

Bonjour Monsieur le Président,



Permettez-moi, pour la forme, de vous tutoyer, car je souhaite m’adresser à mon « Grand ». La question sera plutôt de savoir si vous me lirez avec les yeux d’un oncle ou avec ceux d’un grand frère.



Quoi qu’il en soit, j'aime voir en toi ce grand frère, cet aîné de la famille aux épaules lourdes de responsabilités, plutôt que ce jeune oncle cadet, à qui on passe tous les caprices.