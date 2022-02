Lettre ouverte de Me Cheikh NIASS à Macky SALL : « Monsieur le Président, vous avez l’occasion… »

Monsieur le président,



L’équipe NATIONALE de football du Sénégal est qualifiée pour la Finale de la présente édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Pour une deuxième fois consécutive, nos vaillants Lions vont disputer le plus prestigieux titre continental en matière de sport. Je ne vous apprends rien, Monsieur le président. Vous avez suivi, de bout en bout, les prestations héroïques de nos footballeurs qui ont hissé le drapeau national au plus haut sommet. Maintenant, il ne leur reste plus qu’à cueillir la coupe afin de la ramener au Sénégal qui en a tant rêvé.



Dans cette perspective, les Lions ont plus que jamais besoin de sentir derrière eux le Peuple sénégalais pour qui ils livrent bataille. C’est pourquoi, Monsieur le président de la République, je vous demande solennellement de permettre à toutes les chaines de télévision et de radio du pays de diffuser cette rencontre.



Monsieur le président, permettez l’exaltation de la communion nationale que cette talentueuse équipe a suscitée.



« Manko indi ndam li », vous leur aviez dit. Maintenant que joueurs et techniciens sont l’unisson, scandant ensemble l’hymne de la victoire, donnez au Peuple, Monsieur le président, l’occasion de davantage soutenir ses héros.



Faut-il le rappeler, notre équipe nationale a déjà disputé deux finales de la CAN qu’elle a perdues. Si le « mental » a souvent été mis en exergue, c’est que les joueurs n’avaient pas senti l’étreinte d’un Peuple totalement acquis à sa cause et loin des considérations que le monopole de la diffusion peut susciter.



Chef de toute la Nation qui part à la conquête de l’Afrique et bientôt Président en exercice de l’Union Africaine (UA), vous avez, aujourd’hui, l’occasion, Monsieur le président de satisfaire le monde qui vous observe.



Me Cheikh NIASS



Avocat;



Administrateur du Groupe Wal Fadjri