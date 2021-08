Lutte contre le covid-19 : Nous sommes entre de bonnes mains !

Il aura fallu plus de 18 mois à Ousmane SONKO pour commencer à comprendre. Auparavant, il a pris le temps de promettre une deuxième vague meurtrière et dévastatrice à ses compatriotes suite à ses démêlés judiciaires, de menacer toutes les institutions de la république, de semer le doute sur le vaccin avec une théorie du complot contre l’Afrique avant de se réveiller, et daigner enfin faire des propositions pour faire face à la pandémie. Cela aurait été presque parfait s’il n’avait pas, cerise sur la “bêtise”, enfoncé une porte ouverte en demandant la production du vaccin sur le continent Africain.