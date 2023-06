Macky Sall a bel est bien «dit» qu’il va poser une 3e candidature (Par Papa Ibrahima Diassé)

Le président Macky Sall a bel est bien «dit» qu’il va poser une 3e candidature. Que ceux qui en doutent encore se le tiennent pour dit ! Le comportement est un langage! Le non verbal et le para verbal sont autant sinon plus éloquents que le verbe. Tous les actes qui ont suivi au lendemain de son élection à la tête du pays, sa fameuse déclaration à savoir : « réduire l’opposition à sa plus simple expression », corroborent jusqu’ici, sa volonté affichée de s’éterniser au pouvoir en abrégeant les chances réelles de ses protagonistes.



La traque des biens mal acquis ciblant initialement selon les chiffres 25 pontes de l’ancien régime finalement réduit en la seule personne de Karim Wade, en a éclairé sur le bien-fondé du montage de ce dossier qui, contrairement au détournement annoncé, était plus destiné à éliminer un adversaire politique. Le dossier sur la caisse d’avance montée contre l’ancien maire de Dakar khalifa Sall, a eu en fin compte le même sort. Le dernier en date, le cas Ousmane Sonko qui après avoir été acquitté des faits de viols et de menace de mort pour lesquels, il a été poursuivi, à tout de même était condamné pour une autre raison jamais évoqué, juste pour porter atteinte à son éligibilité.



Trois hommes politiques qui du fait d’un dénominateur commun (sérieuse menace contre le siège de Macky Sall), se sont vus destinés un même sort. Après avoir réussi son forfait Macky Sall les appelle aujourd’hui, au dialogue pour leur opposer comme monnaie d’échange à leur participation à la prochaine présidentielle, sa troisième candidature à lui. Tout sauf élégant!



La question qu’on est tenté de se poser dès lors est de savoir : en faveur de qui Macky persiste dans sa dynamique féroce d’éliminer des adversaires politiques?



Ce n’est évidemment ni pour Jean ni pour Paul mais bien pour lui même. C’est dire qu’il se trace un chemin droit vers l’accrochage au pouvoir, en dépit du niet catégorique du peuple. Pourtant il n’est pas sans savoir que la démocratie intègre aussi et surtout l’esprit de compétition et de représentativité.



Agrippé à son fauteuil, Macky Sall qui semble allergique à toute forme de contradiction, balaie toute adversité qui se dresse sur sa route. Le simple fait de dire: “ ni Oui ni Non” après avoir clairement indiqué partout en tout le temps qu’il n’y avait plus débat sur ce sujet, renseigne à suffisance sur la volonté du chef. Mais sauf que cette ambiguïté pour les avertis, n’est autre qu’un « Oui » révélateur d’une volte face indéniable.



La goutte de trop est la persécution politique réservé à Ousmane Sonko qui paye cash sa popularité exponentielle et son ambition affichée de le déboulonner avec un combat frontal.



Par ailleurs, le fait de renvoyer de son gouvernement toute personne l’ayant défendu de se représenter et de promouvoir tout homme qui l’encourage à aller droit au but en défendant mordicus qu’il a droit à un 3e mandat, est aussi un des nombreux actes à relever.



Et donc tout ceux qui passent leur temps à vouloir faire comprendre aux sénégalais qu’ils vont vite en besogne soit disant parce que Macky Sall ne s’est pas encore prononcé, sachez que vous avez tout faux. Macky a préféré user d’un silence assourdissant et d’actes pas du tout fairplay pour exprimer sa volonté claire et nette de briguer à nouveau le suffrage universel pour une

3e fois…



En plus, si à 8 mois de la présidentielle de 2024, le pouvoir qui gère le pays depuis 11 bonnes années n’a toujours pas clairement et officiellement dévoilé sa position, c’est qu’il n’y a pas de plan B (un scénario autre que Macky) prévu au sein de la majorité.



Une candidature au sein d’une majorité n’est pas si pas aisée à définir que celle issue des cohortes de l’opposition, car dans les rangs du pouvoir les potentiels candidats sont relativement nombreux; ce qui rend le choix difficile et de fait, les risques de frondes réels et lourds de conséquences.



C’est dire en définitive que Macky Sall a déjà ourdi ses plans et n’attend que le bon timing pour dérouler son forfait.



Wait and see !