MACKY SALL : LA BONNE ETOILE POUR LE SENEGAL ! (Par Ibrahima Baba SALL)

Né chez nos parents Sérères, Macky Sall grandit dans la région de Fatick puis dans le Fouta. Après de brillantes études primaires et secondaires, il accède à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar où il flirte avec le mouvement marxiste-léniniste. A la faveur du boycott du scrutin de 1983 contre le PS, il se rapproche du PDS qu’il finit par intégrer en 1988. Après l’université, il entre à l’Institut des Sciences de la Terre (IST) de Dakar, ensuite à l’École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (ENSPM) de l’Institut Français du Pétrole (IFP) de Paris. Il devient ainsi ingénieur géologue puis géophysicien. Son parcours politique est aussi tout exceptionnel. En effet, il gravit très rapidement les échelons et avec l’accession du PDS au pouvoir en 2000, il occupe plusieurs postes dans la haute administration devient maire de la ville qui l’a vu naître.





Il occupe les fonctions de Premier Ministre de 2004 à 2007 et celles de Président de l’Assemblée nationale sénégalaise de 2007 à 2008. Le 9 novembre 2008, Macky Sall quitte le PDS et abandonne tous les postes qu’il occupait grâce au parti. Le 1er décembre 2008, il crée, avec une trentaine de cadres du PDS, l’AlliancePour la République.





Lors des élections locales du 22 mars 2009, dans le cadre d’une coalition formée avec les autres partis membres de BennooSiggil Sénégal, l’APR-Yaakaar remporte les localités de Fatick, douze collectivités locales au nord du pays et trois au sud, Gossas ainsi que toutes les grandes villes du pays.





Avec en ligne de mire l’élection présidentielle de 2012, il sillonne les campagnes sénégalaises et va à la rencontre de la diaspora à travers le monde.





Élu quatrième Président de la République du Sénégal, il prend fonction le 2 avril 2012. Après le bilan élogieux de son septennat, il est réélu le 24 février 2019, dès le premier tour, avec un score de 58,26% pour un second mandat de 5 ans.





Qui a eu, dans le monde entier, un parcours similaire ?





Alors rendons-nous à l’évidence que Macky SALL n’est pas un homme ordinaire, comme en attestent les témoignages faits à son endroit par Cheikh Amar. Ce dernier, au plus fort de lacrise entre Macky SALL et le Président Abdoulaye Wade, avait demandé au vénéré Serigne Saliou Mbacké, PSL, de prier pour Macky SALL.





Il a eu la surprise de sa vie quand le saint homme lui a fait la confidence selon laquelle Macky SALL est l’homme par qui devra passer le développement du Sénégal.





« Weddiguissbokku ci » disent les wolofs. Et qui d’ailleurs oseraient douter un seul instant des paroles de cet homme de Dieu ?





Le temps qui est le meilleur juge lui a parfaitement donné raison.





En effet, de 2012 à maintenant, il a hissé le Sénégal à un niveau de développement que personne ne pouvait imagier encore moins réaliser.





Son bilan élogieux , commencé depuis le septennat, est le fruit d’une vision et la résultante d’un nouveau modèle de développement qui s’est appuyé sur le Plan Sénégal émergent ( PSE) dont le Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A) a entamé sa deuxième phase pour la période 2019-2024.





Ce nouveau challenge lui a permis de prendre en charge les promesses qu’il avait tenues lors de la campagne électorale de Février 2019 définies dans son programme « Liguéeyal, ëllëk».





C’est alors l’avènement d’ « un temps nouveau » celui du travail et de l’action qui confirme son choix de « mettre l’homme au début et à la fin du développement ».





Il assure que ce « temps nouveau s’annonce comme celui du 5-3-5

Avec les cinq initiatives majeures’’ :



Le PSE, priorité jeunesse 2035 qui fait de l’éducation et de la formation des leviers de progrès pour favoriser davantage l’employabilité des jeunes ;





Le PSE économie sociale et solidaire ;





Le PSE société numérique inclusive;





Le PSE Vert qui vise la reforestation durable de tout le territoire national ;





Le PSE cap sur l’industrialisation.