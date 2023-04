Macky Sall, une chance pour le Sénégal (Par Dr. Mohamed Diallo)

De 1960 à nos jours, le paysage politique, économique, social, culturel et environnemental du Sénégal a connu des mutations profondes, les dirigeants qui se sont succéder à la magistrature suprême ont chacun à sa manière contribuer au développement et au progrès de la nation sénégalaise.



Cependant, force est de reconnaître, que l’ère du Président MACKY SALL va inexorablement laisser des traces indélébiles que l’histoire jugera comme des avancées significatives dans la construction de notre jeune Nation.



Le Président Macky Sall est dans le train de l'histoire et dans l'histoire du train du Sénégal. Ce qui signifie que le Sénégal, jusque dans les années 60, avait un réseau ferroviaire important.



Aujourd'hui, le Président est en train de le réhabiliter. Ce qu'aucun Chef d'Etat n'avait réussi à faire jusqu'ici.



Les efforts incommensurables que le Président Macky Sall a déployés en faveur du monde rural, les paysans bénéficient d'équipements ruraux qui font que le paysan sénégalais devient un agriculteur.



La naissance du PSE " Plan Sénégal Émergent ", qui est devenue une institution à forte valeur économique et industrielle pour relever le taux de croissance à deux chiffres dans les prochaines décades.



Le président Macky Sall a adossé sa politique économique et sociale pour répondre aux besoins sociaux fondamentaux et placé le Sénégal dans une dynamique de développement et de croissance durable qui sont :



- L’économie verte avec l’aménagement des terres dans la vallée et les autres contrées, pour des cultures intensives avec l’apport d’un matériel semi industriel ;



- L’économie circulaire avec l’initiative des Nations Unies PAGE (partenership for action on green économy) en partenariat avec les pays de la sous–région comme le Burkina, le Ghana et l’Afrique du Sud ;



- L’économie solidaire et social orienté essentiellement vers des programmes d’aides aux populations vulnérables.



- Nouvelle ville de Diamaniadio, le port de Ndayane, de Sendou, l'autoroute Dakar-Saint Louis, Dakar - AIBD, Dakar - kaolack, la VDN 2 et 3, les

Aéroports de Diass, St-Louis, Matam, Ouroussogui, Zichinchor et de Kolda.



- Un programme d’orientation à l’éducation pour un encadrement pédagogique moderne des Daaras et écoles coraniques et un vaste projet de modernisation des cités religieuses socle nos valeurs cultuelles.



Le Sénégal est aujourd’hui dans la région Africaine un ilot de paix dans un océan constitué de pays ravagés par des conflits mettant en état de survie des milliers de personnes déplacées prises en charges par les organisations non gouvernementales.



Notre pays est l’un des centres économiques disposant d’une infrastructure dense et variée.



Un environnement des affaires très attractive pour les investisseurs sur le plan fiscal.



En clair, les atouts que disposent le Sénégal nous conforte dans l’idée de croire que la nouvelle politique économique, sociale, culturelle et environnementale mise en pratique et tendant vers un Sénégal Emergent par S.E.M Macky Sall est loin de l’ensemble des vœux pieux qu’a connu le Sénégal dans son évolution et sa marche historique.



Le rayonnement du Sénégal sur le plan africain on le doit au leadership conversationnel pratique du Président de la république, S.E.M Macky Sall, ce qui constitue un legs pour les générations futures.



On ne peut pas occulter deux faits saillants à savoir le plaidoyer pour le continent africain lors du débat général de la 77 éme session de l’Assemblée général des Nations Unies, S.E.M Macky Sall, précédemment Président en exercice de l’Union Africaine avait appelé à des réformes profondes relatives aux cercles décisionnels internationaux.



Le Président Macky Sall est un avocat de l’Afrique sur les questions de la paix, de la sécurité, de la maîtrise de l'énergie, du climat, de l'autosuffisance alimentaire.



Je ne parle pas des autres prouesses sur le plan social avec le soutien aux ménages les plus défavorisés.



Pour toutes ces raisons et par gratitude, nous avons le devoir de continuer à croire à la vision du Chef de l'Etat, S.E.M Macky Sall dans sa quête à intégrer le Sénégal dans le cercle restreint des pays émergents.



Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.



Dr. Mohamed Diallo

Ministre-Conseiller auprès du PR