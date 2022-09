Macky se cherche, Bougane éventre le deal du siècle (Par Dr Cheikh Hane)

Macky se cherche,

Bougane éventre le deal du siècle



Amadou Ba à la Primature !

Ismaila Madior Fall à la Justice !

Le dernier élément d'un puzzle dont l'entelechie révèle un Macky désemparé.



Quoi de plus insultant qu'un deal purement politicien visant à brouiller les cartes avec une hypothétique amnistie des deux K ( Karim Wade et Khalifa Sall ) ?



Décidément , le peuple porte le bonnet d'âne , selon Macky Sall !



Force est de constater que le Président Bougane a été le seul vrai opposant à avoir parfaitement compris le deal du siècle entre Macky et ses futurs amnistiés.



La vérité est qu'il faut se protéger mutuellement ! ainsi raisonnent les larrons en foire .

Et pourquoi pas une troisième candidature qui assurément passerait , au conseil constitutionnel , comme lettre à la poste sachant que camarade Camara y siège !



Ah Macky ! sacré Macky !

s'agirait-il d'un énième plan ourdi pour museler l'opposition ?





Le vote silencieux et versatile du peuple sénégalais jugera ...2024 , c'est demain !



Dr Cheikh Hane

Président SÉNÉGAL LIBRE.