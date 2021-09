Mairie Fann-Point E-Amitié : Entre exactions et malversations électorales, BBY dénonce (Par Lamine Marone)

Ces derniers jours, l’univers politique de notre commune Fann Point E Amitié à créer bien des émules, cela est démontré par les nombreuses sorties médiatiques de la part de l’autorité au pouvoir à savoir le maire et ses équipes.





Nous avons tous été témoins des accusations et affabulations dont la coalition Benno Bok Yakar a été victime.





Le maire et son entourage dans leur désir de manipulation de l’opinion publique ont avancé des arguments discriminatoires nous accusant d’actions frauduleuses au sein de la commission de révision exceptionnelle des listes électorales ainsi que dans le processus parallèle à celle-ci.





Cependant dernièrement sans grand étonnement, nous constatons que ceux la même qui nous accusaient sans preuve aucune, sont eux même dans une démarche de manœuvres illégales.





En effet Mr le Maire usant de son pouvoir à des fins malhonnêtes a démit de ses fonctions Mr Aliou Touré officier d’état civil dans le centre secondaire de Fann, car ce dernier ayant opposé un refus d’émettre 500 certificats de résidences demandé par 2 partisans du Maire qui sont Mor Talla Syll et Laye Goto et qui comptaient es utiliser à leurs fins.





Ne s’arrêtant pas là et persistant dans ces actions arbitraires, il a installé Mme Fatou Ba également officier d’état civil en intérim à la place de Mr Touré.





Situation étonnante quand on sait que Mme Ba est non seulement l’officier d’état en fonction au centre secondaire sis à Amitié ex Grand Dakar créant par là un cumul de fonction sans fondement mais elle est de plus une fidèle et active militante et partisane du maire Palla Samb.





Participant à toutes les rencontres de femmes et réunions organisées par le maire dans ses activités politiques, la partialité de Mme Ba est donc à remettre en question.





En effet la vocation première d’un officier d’état civil étant de faire fi de toute appartenance politique dans l’application de ses fonctions, Mme Ba est loin de pouvoir adopter une position neutre du fait de sa prise de partie évidente.





Fait pouvant témoigner de cela, Mr Kader Dabo partisan du maire détient une série de cartes nationales d’identités qui lui servent à remplir des certificats de résidence sans pour autant avoir des certificats de domicile au préalable, ces certificats de résidence sont par la suite validés par Mme Fatou Ba. Tout ceci dénote les méthodes irrégulières du maire et le parti pris soupçonné de la part de Fatou Ba.





Nous interpellons donc l’opinion publique sur les innombrables tentative d’avilissement de nos droits dans le processus électorale, la coalition Benno Bok Yakar s’indigne et s’avoue scandaliser face à de tels actes allant à l’encontre de l’ensemble des principes qui font l’essence même de la transparence et de la démocratie.





Lamine Marone