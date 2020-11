[Document] Mamadou Lamine Massanly : "Thiaye Diaby devra répondre devant les tribunaux de ses allégations mensongères et calomnieuses"

"Le mensonge peut faire le tour du monde le temps que la vérité mette ses chaussettes"

Proverbe chinois





Dans le journal l'AS du jour repris par plusieurs sites en ligne, selon des propos d'un certain Thiaye Diaby, illustre inconnu du sérail, militant à l'évidence frustré du parti présidentiel, je serais l'heureux bénéficiaire du don de véhicule BMW X5 du Président Macky SALL.





Ce quidam, acteur politique d'un autre niveau, qui souffre peut être de végéter dans les méandres de l'anonymat au niveau de son parti et qui vient, à la faveur des derniers bouleversements politiques ayant entrainé le départ de Aminata Touré son mentor, de perdre son poste de conseiller au CESE, cherche le prétexte pour donner écho à un courroux annonciateur d'une fronde dans leur propre parti.





La voie empruntée, en revanche, qui est celle du mensonge, de la calomnie, de l'ignominie et de l'indignité, appelle le citoyen que je suis, au parcours connu de tous, à remettre les choses dans le bon ordre.





Digne fils de ce pays ayant autant le droit de participer à la gestion de la chose publique que de développer mes propres affaires privées, je travaille d'arrache-pied depuis des années à travers mes entreprises à me faire une situation qui ne m'oblige pas à attendre de profiter de strapontins politiques.





J'aurais été fier aujourd'hui si par considération pour ma personne le Président de la République venait à m'offrir un véhicule mais en l'occurrence ce n'est pas le cas.





Et pour sa gouverne, Monsieur Thiaye DIABY doit savoir que dès lundi, il devra répondre devant les tribunaux de ses allégations fausses, mensongères et calomnieuses.





Les véhicules que je conduis et qui lui donnent tant d'urticaires ont été dignement acquises à force de travail dans le cadre d'activités légales de transport et d'agences immobilières et agricoles.





La BMW X5 à laquelle il fait allusion m'a été régulièrement cédée par un commissaire de police de son Etat dont je tairai ici le nom, par actes réguliers dont les preuves seront fournies devant le tribunal.





Quant à la Mercedes GLE, elle a été acquise auprès d'un concessionnaire connu de la place, en l'occurrence Monsieur pape LEYE dont le parking se trouve au niveau de Sacré Cœur III.





De toutes ces transactions, une copie des actes sera diffusée en appui à ce texte.





En dehors des voies légales, je dirai également à Thiaye DIABY et à tout son groupe fait de frustrés et aigris que si on me cherche sur le terrain de la politique, on me trouvera et qu'ayant identifié l'origine des attaques, j'apporterai la riposte politique appropriée sans faiblesse ni états d'âmes.





Lui et son mentor savent que le combat politique par les tripes ne me fait pas peur.





Je suis dans l'opposition et y reste droit dans mes bottes, je ne tolèrerai pas que par des manœuvres malsaines et indignes on essaie de faire de ma personne une passerelle pour atteindre des objectifs mal assumés de fronde interne à leur parti.





S'ils veulent attaquer leur chef de parti, qu'ils aient le courage et le fassent directement au lieu de se cacher derrière de fausses accusations.





Mamadou Lamine MASSALY