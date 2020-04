MANSOUR FAYE, A l’EPREUVE DE FORCES OBSCURES, CANDIDATS EN 2024

Pendant que l’heure doit être à l’union et à la mobilisation des forces internes du pays, pour sortir le coronavirus du territoire, certains acteurs politiques bien placés travaillent à fortifier leur position en vue de faire face aux futures échéances électorales.





Et, parce qu’ils s’investissent à cela, pour ce faire, ils croient que tout le monde fonctionne comme eux. Or, l’expérience démontre que, neuf fois sur dix, lorsque l’on cherche à deviner ce que pense son voisin, on se trompe.





Toute l’agitation qui est née autour de l’opération de la distribution des vivres trouve sa source dans la pensée de ceux qui pensent que Mansour est un potentiel candidat. Ils se trompent.





Ce qui est opportun, cependant, pour les sénégalais est que plus on avance, plus les masques tombent. Pour revenir à la situation que traverse notre pays, trop de palabres accompagnent la gestion du covid-19 relative au social. A cet effet, il est utile de procéder à des rappels.









1. La tâche dévolue au Ministre du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale est complexe et d’une sécheresse avérée: doter 1 million de ménages sénégalais nettement identifiés de vivres.









2. Dans la mise en œuvre de la mission qui lui est ainsi dévolue, Mansour Faye, Ministre en charge du dossier, agit dans le strict cadre de ses compétences, celles dévolues à son Ministère. Il reste dans ce qu’il doit faire et ne fait pas autre chose que ce qu’il doit faire.









Ne serait-ce que pour cela, il a droit, pour touts les personnes de bonne foi, à de chaleureuses félicitations.









Ce qui est constaté, malheureusement, est qu’il est contesté par bon nombre de personnalités politiques qui estiment qu’il ne doit pas assurer la mise en œuvre du programme de résilience relatif au social.









Or, et à la réalité, la tâche est par nature dévolue au Ministère qu’il dirige et qui voit loger en son sein la Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale. En conséquence, l’argument qui veut que Mansour Faye ne doit pas gérer ce programme de résilience est sans objet et relève, au total, de manœuvres politiques.