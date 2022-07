MATAR BA EST IL CONSIENT DE LA CHUTE DU BASKET (Par Baba Tandian)

Ma réponse, ( incroyable cette sortie du Matar Ba ,non Je ne reviens pas pour un ministre des sports qui n'a pas vu la gravité de l'acte de la fédération et de son ami Babacar Ndiaye qui comme tout le monde le sait ne s'intéresse pas dit tout au développement du basket , car pour s'intéresse à quelque chose il faut le connaitre ,mais tout le l'onde sait que babacar se dit avocat d'affaire et il est entrain de confondre la fédération à cette chose là et comment comprendre que Matar Ba ne demande pas des compte à Babacar ndiaye pourquoi notre équipe nationale était couchée par terre à istanbul tout le monde a vu les image dégradante que Babacar d'une incapacité totale à offert à notre équipe nationale , et plus dégradant au vu de ses images par le monde entier y compris en Égypte, on a quand même joué l'hymne national sous le drapeau verte jaune rouge avant le début du match que dire de notre PACO national arreté et enfermé a stanbul avant d'être expulsé comme un vulgaire clandestin , non le ridicule ne tue pas ,Matar Ba savait il que Boniface n'avait même pas de contrat et a été viré comme un mal propre pour quelqu'un qui a porté le maillot national pendant près de 10 ans tient tient même procédé qui ressemble fort à celui de Abdiyhm1ne Ndiaye Adidas dont mr Matar Ba ne pouvez pas ignoré son licenciement car paraît il la décision de le licenciés après qu'il ai qualifié l'équipe nationale parce qu'il a demandé directement des moyens pour mettre l'équipe dans de bonne condition de performance alors il est devenu un pestiferé qu'il faut liquider de suite et cela fut fait sans motif ,j'espère qu'on.ne nous dira pas que c'est insuffisance de résultat, et enfin question a mr Matar Ba pourquoi n'avait vous pas demande à Babacar ou sont passé les sommes estromique que le président Makhy Sall à mis à disposition. Du basket pres de 900 millions après 2019 ,et une billetterie avoisinant près de 150 millions, sans comoter les 120 millions de participations des equipes etrangeres ce dernier à dit qu'il a rendu comote à qui de droit pouvez vous lui demander à qui babacar bdiaye à rendu comote car le mouvement du basket est loin d'avaler ça aussi facilement, car les textes de la fédération sont clair depuis plus de 40 ans en matière de recette et de dépense les fédérations ont l'obligation de rendre côté publiquement au monde du basket et ce jour 2 ans après c'est toujours silence radio. Mr Matar Ba vous n1vez pas remarqué la décente en enfer du basket , chose que le président Sall ne mérite pas pour avoir fait des choses extraordinaire et mettre l'équipe dans de très bonne condions mieux que ses prédécesseurs, et je sais de quoi je parle , et enfin avec cette décente aux enfer du basket pourquoi vous continuer a miser toujours sur Babacar Ndiaye et son équipe d'incapables, car jamais le basket sénégalais n'a été dans un gouffre aussi profond ,Mr Matar Ba arrêtais ce monsieur il est tout simplement dangereux et incapable pour notre basket ,et vous devez les sanctionner pour ce manquement lamentable à istambul franchement avec cette fédération le ridicule ne tu pas .