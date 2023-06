Mon commentaire sur cet appel (Par El Hadji Gorgui Wade Ndoye)

Bravo mon grand @?Al TINE? !





Il est difficile dans ce pays de parler et d'agir avec courage et intelligence. La majorité des politiciens Pouvoir comme Opposition et certains sachants affiliés ou pas, nous ont enfermé dans une vision binaire tuant la Dialectique ! On est dans un perpétuel jugement, de procès en sorcellerie de part et d'autre.





Il est vrai que c'est à celui qui dirige d'être au dessus de la mêlée mais tout se superpose dans ce pays de plus en plus.





S'y ajoutent les méchancetés, les jalousies, les difficultés quotidiennes, tout cela engendre une arène de gladiateurs qui ne veulent se séparer qu'avec l'anéantissement d'autrui! Jeter l'opprobre, semer la zizanie, se partager le peu entre amis, créer un cercle des revanchards, manipuler etc. Ce pays nôtre devient méconnaissable mais il y a encore de grandes dames, de grands hommes qui dans le brouhaha permanent, restent attachés à des valeurs qui fondent notre profonde Humanité. Vas y grand, vas y Alioune, que Dieu te Soutienne dans ta démarche. Si je ne peux que prier, tu le sais, jeune homme, je prie intensément pour notre beau pays malgré tout.





Je réitère ce que j'ai dit, ici, hier, et qui est ma.conviction maintes fois affirmée: dans ce pays, la violence ne ménera à rien!





Ceux qui perdront le plus, ce seront les politiciens qui veulent nous diriger ou ceux qui nous dirigent. A eux de se réveiller et d'être courageux et humbles en acceptant les mains tendues...





Allah VEILLE sur notre Sénégal éternel.





Que Vive la République!