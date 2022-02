Monsieur le Président, l'histoire retiendra ! (Par Ibrahima Baba SALL)

Le Chef de l’Etat a pris officiellement, ce jour 05 février 2022, la présidence tournante de l’Union africaine (UA) pour la période 2022-2023, à l’occasion du 35 ème sommet tenu à Addis-Abeba, en Éthiopie.



Il a ainsi reçu de son prédécesseur, le Président Félix Tshisekedi, le marteau et l’emblème de l’Union.



La présidence sénégalaise de l’Union africaine est très attendue et suscite déjà un immense espoir sur le continent. D’abord parce que le Sénégal est un modèle de stabilité et d’alternance démocratique, ensuite parce que le président MackySall s’illustre comme une voix forte, écoutée tant par les Africains que par leurs partenaires internationaux.



En MackySall, l’Afrique est sûre de trouver une voix importante pour relayer les nombreuses préoccupations du continent africain.



Cette prestigieuse distinction est une consécration pour un homme d'Etat multidimensionnel qui vient ainsi s'ajouter à un palmarès déjà exceptionnel.



En effet, le Président a été auparavant :



??Président de la République du Sénégal;



??Président de l'Assemblée nationale;



??Premier Ministre du Sénégal;



??Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et



des Collectivités locales, Porte-parole du gouvernement;



??Ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Hydraulique;



??Directeur Général de la PETROSEN;



??Maire de Fatick.



Je défie quiconque de me montrer, je ne dis pas au Sénégal mais dans le monde entier, quelqu'un qui a fait autant.



MackySall est et restera de cette racedes hommes qui ont le pouvoir d’agir sur le cours des événements et de reprendre en main la conduite de leur histoire, celle de leur pays ou de leur continent.



Son bilan élogieux , commencé depuis le septennat, est le fruit d’une vision et la résultante d’un nouveau modèle de développement qui s’est appuyé sur le Plan Sénégal émergent ( PSE) dont le Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A) a entamé sa deuxième phase pour la période 2019-2024.



La finalité c’est un Sénégal émergent en 2035.



L’histoire retiendra aussi que son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky SALL, a été depuis ce 06 février 2022 le premier président dans l’histoire du Sénégal à remporté une coupe d' Afrique des nations.



Bravo aux valeureux lions qui se sont battus ardemment pour nous donner cette très belle victoire.



Bravo à Aliou Cissé, à son staff, à la Fédération sénégalaise de football et à tout le peuple sénégalais.



Mais grand bravo au Président Macky SALL.



Depuis son accession à la magistrature suprême, il a réuni tous les moyens pour mettre l’équipe dans les conditions de performance qui lui ont permis de se hisser sur le toit du football africain.



C’est sûr que vous récompenserezles lions à la hauteur de leur exploit, mais récompense ne peut être plus grande pour tous les amoureux du ballon rond que l’inauguration du magnifique stade de Diamniadio prévu dans le courant de ce mois de février, stade qui n’a rien à envier aux plus beaux stades du monde.



Aussi, Président, en décidant d’inviter les leaders de YewiAskan Wi à l’accueil des lions, vous avez montré encore une fois votre esprit d’ouverture, votre sens du partage et que vous placez le Sénégal au-dessus de toutes les contingences.



Vous venez encore de donner une leçon de gouvernance des affaires du pays à tout le monde.



Vous êtes une chance pour le Sénégal et pour l’Afrique.



A nous d’en tirer le maximum de profits alors qu’il est encore temps.



A bon entendeur, salut !



Ibrahima Baba SALL



Député Maire de Bakel.