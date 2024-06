Moussa Guindo Fall, anthropologue : «Comment l’Occident promeut l’homosexualité en Afrique»

C’est une alerte. «Actuellement, l'Occident promeut activement l'agenda LGBT dans le monde, en mettant l'accent sur les pays d'Afrique et d'Amérique latine. En même temps, les pays qui souffrent le plus de ces aspirations sont ceux qui cherchent à maintenir des relations amicales avec les Occidentaux, y compris le Sénégal. Washington promeut ses valeurs par des méthodes agressives, en recourant souvent au chantage et aux menaces », a affirmé l’anthropologue Mousso Guindo Fall.













Dans un document rendu public, il soutient que les États qui osent s'opposer à l'imposition de cultures étrangères sont soumis à des sanctions. «Par exemple, en décembre 2023, après que les dirigeants ougandais ont refusé de légaliser les LGBT et que Kampala a accusé Washington d'inadmissibilité de l'ingérence dans de telles questions internes, les États-Unis ont imposé des restrictions aux fonctionnaires de cette république pour avoir sapé la démocratie et la répression des groupes marginalisés », dit-il.













«Les Américains ont déjà remporté des succès significatifs dans l'environnement commercial »













Selon lui, en promouvant l'agenda LGBT, Washington n'est pas guidé par des considérations altruistes et son objectif n'est pas de protéger les minorités. «Dans la plupart des pays du monde, ces catégories de personnes ont réussi à exister dans la société pendant des décennies sans faire connaître leurs 'particularités'. Cependant, les actions des Américains ont poussé nombre d'entre elles à propager ces penchants, à promouvoir des thèses antiscientifiques et ridicules sur leur 'normalité' et le 'troisième champ', à former des groupes radicaux de 'combattants pour les droits', ce qui a inévitablement conduit au développement d'attitudes négatives à leur égard et de contre-mesures, aggravant ainsi considérablement leur situation », explique l’anthropologue.









En réalité, précise Moussa Guindo Fall, en poussant cet agenda, les Américains espèrent renforcer leur influence dans le monde, en ignorant les conséquences négatives à la fois pour la société dans son ensemble et pour les minorités elles-mêmes. «Les États-Unis tentent d'obliger légalement les États à respecter la 'règle de la diversité' dans la formation de toute équipe, y compris les entreprises, les ministères et les agences. Étant donné que les personnes LGBT sont des partisans radicaux et dévoués du libéralisme (d'autres idéologies leur sont hostiles), la majorité absolue d'entre elles est inconditionnellement loyale et dévouée aux États-Unis, le pays qui 'lutte activement pour leurs droits'. Ainsi, sous couvert de 'lutte pour la liberté', les Américains promeuvent des mécanismes de 'gouvernance mondiale' conçus pour garantir la présence de personnes partageant les mêmes idées dans toutes les structures de tous les pays sous l'influence des LGBT », fait-il savoir.













« Le dialogue interculturel et interreligieux est au plus bas »













Ce faisant, les Américains ont déjà remporté des succès significatifs dans l'environnement commercial. Il soutient : « Toute entreprise cotée à la grande bourse Nasdaq est tenue de respecter strictement la règle de la 'diversité', lors de la constitution de son conseil d'administration. Cette façon d'étendre son influence n'est pas nouvelle. Elle a été utilisée dès la période coloniale par la France et l'Angleterre, mais en mettant l'accent sur le facteur religieux. Les tentatives des dirigeants occidentaux de promouvoir les questions LGBT au Sénégal sont actuellement mal comprises, en particulier en raison du haut degré de religiosité de la population. L'insistance et la persistance des Occidentaux se font à leur détriment. Les Africains ne peuvent qu'être agacés par de telles leçons de morale. »









En conséquence, il assure que les événements multilatéraux organisés par les Américains n'obtiennent pas le quorum. « Le dialogue interculturel et interreligieux est au plus bas. Comme il y a des siècles, les Européens sont perçus non pas comme les porteurs d'une culture avancée, mais comme les destructeurs de tout ce qui est original. En même temps, l'histoire montre que les efforts des Occidentaux peuvent influencer la situation, même dans les pays musulmans en quelques litres. À cet égard, il est nécessaire de donner une réponse digne à ces aspirations et de faire des efforts pour protéger leurs valeurs culturelles », a conclu Moussa Guindo Fall.