[BILLET D’HUMEUR BADINE] Naguère, Racine fut plus… Carré (Par Jean Pierre Corréa)

BILLET D’HUMEUR BADINE.





Naguère, Racine fut plus… Carré.







Ce que la RTS s’est autorisée à faire lors de son Journal de 20 heures du 29 septembre, même la Pravda de Brejnev n’a pas osé le faire !!!





Souhaiter à son Directeur Général, Racine Talla, un bon anniversaire, de surcroit avec une infographie d’un goût douteux, en plein JT de notre télévision nationale, fut ressenti par nos compatriotes sidérés, comme une manifestation de la légèreté et de la déconnexion des réalités, de nos élites supposées.





Depuis quand notre Télévision Nationale est-elle devenue un « Groupe Whatsapp », où l’on peut faire en toute frivolité, assaut de banalités et d’échanges insouciants ? Pour l’avoir eu comme excellent directeur d’une grande radio où j’eus à sévir, lol !!!, je peux affirmer que Racine est Carré, alors, pourquoi ne pas avoir eu à lui souhaiter Joyeux Anniversaire, dans le cadre d’une émission, comme Kinkéliba par exemple. Mais le sacro-saint JT, où l’information est sensée être « Reine », ne peut faire place à ce type de futilités, auxquelles il est coutume de sacrifier, joyeusement, après le boulot.





S’il était au courant de la surprise, et qu’il a considéré que cela n’était pas grave, il convient alors d’imaginer que les positions de pouvoir peuvent vous faire perdre les signaux de vigilance, qui empêchent de tomber dans l’incongru et la vulgarité.







D’autres, plus sévères, notent que « le pouvoir crétinise », mais j’ai la faiblesse de croire que ce n’était qu’une opération de fayottage en direct et en mondovision, qui nous l’espérons, ne va pas se solder par une promotion de « l’envoyée spéciale » à la bombance gouvernementale, qui a « foncondu » le JT et une vulgaire Page Whatsapp RTS.





Cela posé, je te souhaite cher Racine un bel anniversaire. Quel âge as-tu ? Tuitans ? Quel bel âge !!! Profites-en !!!