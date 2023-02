Oumar Sow (APR, Yeumbeul) : " Sonko est atteint de démence et a besoin d'une assistance psychologique..."

Le refus d'Ousmane Sonko de déferer à la convocation du juge dans l'affaire qui l'oppose à Mambaye Niang suscite des réactions.







Selon Oumar Sow, responsable politique APR à Yeumbeul/Sud (Dép. de Keur Massar ):