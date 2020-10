Par élégance.... ( Par Abdourahmane Sarr )

Si la politique est un art éprouvant ou des adversaires se marquent, se battent ou s’épient, il est toujours important de ne pas se départir de son manteau d’élégance.L’élégance en politique est juste la faculté à se parer de valeurs qui ne dépassent pas les limites de la dignité, c’est ne pas s’armer d’un nihilisme de façade à la fois hypocrite et ordurier.L’école du Président Macky Sall est la définition même de l’élégance politique, lui qui a une capacité hors du commun à faire fi des menus détails émanant d’insulteurs publiques, qui menacent l’État qu’ils ont la prétention de diriger. Depuis 2012 le camarade Macky Sall s’est mis au-dessus la mêlée tant sa responsabilité de conduire la nation est grande. Mais surtout son sens du travail méticuleux et bien fait qui lui confère le majestueux statut d’un homme d’État aguerri dans toute sa définition : Parler peu et agir beaucoup.Les tirs groupés d’une opposition sans idée particulièrement ceux d’ Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz et du petit politicien cagoulé Guy Marius Sagna, montrent à suffisance le niveau très bas du débat qu’ils imposent au président Macky Sall, mais surtout leur incapacité d’action de pouvoir exister face au génie politique du Président. Les inondations suite à la forte pluviométrie sur la bande sahélienne ont ébranlé tous les pays. Il est honnête de dire que notre pays est facilement ébranlable car le PR Macky Sall a hérité d’une situation désastreuse en matière de gestion des inondations. Il a fallu un plan décennal qui dans son exécution porte déjà ses fruits avant terme. La commune de Grand Yoff en est l’illustration.Dans l’affaire dite Terme Sud aussi la réaction a été spontanée de la part du Président qui même devant la force du Droit qui justifie pleinement la désaffection de ses logements, a fait parler sa fibre sociale avec 800 millions pour une prise en charge complète des 79 familles. Sur les dérives du camarade Dembourou SOW par le biais du Président Macky SALL, le SEN du parti a réagi rapidement en condamnant avec la dernière énergie son acte qui discrédite à terme l’école de l’élégance politique que nous représentons.Vouloir circonscrire toute une actualité nationale sur des détails de basse pratique justifie l’intérêt moindre de la survie de l’État qui fait face à une pandémie mondiale sans précédent.Un État qui vaille que vaille cherche à relancer une machine économique pour que la république ne sombre pas. Par élégance si vous n’avez pas 5 frcs pour une participation symbolique à la sauvegarde de l’intérêt d’État, Taisez-vous !