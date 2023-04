Pénuries d'eau,oisiveté des jeunes, percée de l'opposition (Par Mamadou Camara)

Andu Nawlé de Fatick demande au Chef de l’Etat davantage de considération pour sa base politique











Le Top Management élargi du Mouvement Andu Nawlé Suxali Sunu Gox (MANSSG) de la commune de Fatick, s’est réuni le Samedi 08 Avril à Fatick, à l’effet d’examiner la situation politique et les perspectives dudit Mouvement.

Abordant la situation politique, le Mouvement a analysé :

? Les conditions difficiles que vivent les populations de Fatick depuis plus d’un (1) mois, liées à la grave et récurrente pénurie d’eau dans certains quartiers de la ville ;

? L’illégalité de tous les actes pris par le bureau municipal, depuis son invalidation par l’arrêté N°47 du 27 Octobre 2022 de la Cours Suprême, pour non-respect de la parité absolue. Le Conseil Municipal n’étant pas convoqué par le Maire pour se conformer à la loi, au grand mépris des préoccupations des populations fatickoises ;

? Par ailleurs, le Mouvement a analysé la vie du parti au niveau local, suite au fiasco noté dans le processus de vente des cartes et de mise en place des comités. Situation due à la léthargie persistante du parti ;

? Dans le même ordre d’idées, le Mouvement s’est fortement préoccupé de la précarité de la situation des jeunes de la commune, occasionnant des mouvements d’humeur et de frustration, qui fragilisent davantage le parti. Ce qui favorise à terme, une percée de l’opposition.

Au regard de ce qui précède ;

? Le Mouvement Andu Nawlé de la Commune de Fatick manifeste sa Solidarité et son Soutien aux populations victimes des pénuries d’eau et interpelle les services compétents à trouver une solution urgente et durable et cette situation qui n’a que trop duré;

? A propos du Conseil Municipal, le Mouvement interpelle le Maire et le Préfet à prendre leurs responsabilités respectives quant au respect de la décision rendue par la cours suprême ;

? Pour ce qui est de la vie du parti, le Mouvement appelle tous les responsables de la Commune de Fatick à plus de générosité et de solidarité pour la redynamisation du parti. Dans cette perspective, le Mouvement interpelle le Président du parti à plus de considération et d’attention pour Fatick, sa base natale et affective ;

? Concernant les jeunes, le Mouvement invite l’ensemble des responsables à plus d’efforts et d’engagement quant à la prise en charge de leurs préoccupations. En même temps, le Mouvement rappelle à l’Etat ses engagements concernant les réponses structurelles à apporter pour l’emploi des jeunes à Fatick ;

Pour les perspectives, la coalition Andu Nawlé de la commune de Fatick (telle que nommée lors des dernières élections locales), en se constituant en Mouvement, il se positionne comme une plateforme unitaire ouverte à toutes les forces vives de Fatick mues par son Développement.

Le Mouvement rappelle et encourage la dynamique d’inscription massive sur les listes électorales à la faveur de l’élection présidentielle de 2024.

Le Mouvement s’engage à porter la ville de Fatick en bandoulière, en s’appuyant sur tous les fatickois de toutes les régions du Sénégal et de tous les pays du monde, en vue de lui donner tous les attributs d’une ville moderne où il fait mieux vivre.