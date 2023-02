PIKINE NOIE KEUR MASSAR ! (Par Ibrahima Baba SALL)

La Grande Coalition de la mouvance présidentielle, Benno BokkYakaar, a organisé, ce dimanche 05 février 2023 au terrain Séfa de Pikine, un grand meeting en présence de nombreux responsables.





Le pari de la mobilisation a été largement relevé, prouvant, s'il en était encore besoin, que le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky SALL reste et demeure largement majoritaire dans ce département, comme du reste dans l'ensemble du territoire national.





En effet, cette mobilisation exceptionnelle des militants de la banlieue de Dakar s'est faite spontanément et sans préparation aucune pour montrer à Ousmane Sonko et à ses militants qu'ils sont loin de détenir le monopole de la mobilisation et qu'une hirondelle ne fait pas le printemps.





Comment penser qu'à partir d'une mobilisation on peut semer le trouble dans la République en foulant au pied ses institutions ?

Quelqu'un qui a l'ambition, même utopique de diriger le pays, a-t-il le droit d'agir de la sorte ?







Nous leur demandons de savoir raison gardée car cette République construite avec tant d'efforts et de sacrifices ne saurait être déstabilisée par des personnes sans foi ni loi, simplement préoccupés par des desseins personnels voire égoïstes de diriger, par tous les moyens, notre pays.





Force restera à la loi car nos forces de défense et de sécurité, sous la conduite éclairée de Monsieur de l'Intérieur, Félix Antoine Abdoulaye DIOME, et sous le regard attentif du Chef de l'Etat, avec leur professionnalisme et leur bonne réputation qui ont fini de faire le tour du monde, veilleront à ce que la sécurité de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais ainsi que leurs biens soit assurée.





La Coalition Benno BokkYakaar va également user de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent et faire face de la manière la plus énergétique à toutes les attaquesou menaces de cette pseudo opposition.





C'est tout le sens du meeting organisé hier par la Coalition qui vient de montrer qu'elle ne va pour rien au monde laisser le terrain politique qu’il a déjà occupé à des ennemis rebelles.





Elle a ainsi donné le ton, après Thiès la semaine derrière, pour sonner la grande mobilisation en vue de l'élection présidentielle de 2024 pour élire notre candidat, le Président Macky SALL dès le premier tour avec un score jamais égalé au Sénégal.





Tous les responsables de la coalition qui sont intervenus sont conscients de l'urgence qu'il y a à défendre la République et ses institutions et que le Président Macky sall mérite amplement encore la confiance de ses compatriotes, au regard de ses nombreuses réalisations.





Par voie de conséquence, nous l'avons choisi, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, comme notre candidat en 2024.





En effet, la volonté de l'écrasante majorité des membres de cette coalition est d’avis qu’il faut impérativement investir le Président Macky Sall comme notre candidat lors de la présidentielle de 2024.





Notre cher pays, le Sénégal, a besoin de paix, de stabilité et d’une bonne croissance économique pour son émergence à l'horizon 2035. Macky Sall incarne ces valeurs et dispose de toutes les compétences nécessaires pour cela.







La balle est dans notre camp, nous militants de la base, qui devrons travailler à faire voir les réalisations importantes du Président Macky Sall durant les dix ans qu'il a dirigé le pays, car en termes de bilan, il bat tous les records à tous les niveaux.





Il confirme parfaitement l'adage wolof qui dit : "Ku mënulbawo, lu yaxuyawa, wayekumën te de foyit, lu yaxuyawa".





Macky Sall a suffisamment démontré à la face du monde ce qu'il sait, ce qu'il peut faire et ce qu'il a fait dans la gouvernance de notre pays quiest une affaire sérieuse qu'on ne saurait laisser à des mains inexpertes ou d’aventuriers qui n’ont aucune expérience dans les affaires de l’Etat





La grande mobilisation a sonné car 2024 c'est déjà demain !