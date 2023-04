Pour qui sonne le glas de la 2e vague (Par Bassirou KEBE)

« Yené Nek la borom mossiy fanane », dit-on dans notre culture populaire. Après les évènements de mars 2021, aveuglé par le péché d’orgueil, Ousmane Sonko brandissait, en permanence, l’épée de Damoclès de la deuxième vague sur la tête du Sénégal. Aujourd’hui les choses ont bien changé. Celui qui disait péremptoirement, urbi et orbi, qu’aucun juge n’oserait le condamner a été traîné devant le tribunal, jugé et condamné. Le mythe s’est effondré. Sa condamnation en première instance, à l’issue du procès l’opposant à Mame Mbaye NIANG, est une sorte de première vague. Le procès en appel sera la deuxième vague. Il va avoir ce qu’il souhaitait pour les paisibles citoyens du Sénégal. Sonko disait aussi que la 2ème vague serait plus terrible que la première qui avait déjà fait 14 morts. Pour lui aussi, sa deuxième vague sera plus terrible.





Il a tellement compris qu’il a voulu utiliser la fête du 04 avril comme objet de marchandage politicien pour éviter sa deuxième vague. Le Président, dans sa grandeur et son sens élevé de la République, convie l’opposition à la fête nationale, Sonko veut en profiter pour du chantage et du marchandage politicien en exigeant des « actes d’apaisement ». Quel paradoxe que de quémander des actes d’apaisement après avoir lancé le gatsa-gatsa. Cela montre que Sonko est conscient des rapports de force. Ses deux derniers rendez-vous au tribunal ont démontré qu’il ne lui reste qu’un groupuscule de fanatiques et des délinquants opportunistes qui profitent de la situation pour dévaliser les honnêtes citoyens. Il a le droit de rêver d’apaisement car il n’y a rien de plus démocratique que le rêve. L’apaisement est dans la justice et dans une République, le Président ne peut se substituer à la justice pour apaiser.