Présidence de l'Union africaine : Macky élève la barre très haut ! (Par Ibrahima Baba SALL)

Le président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Macky SALL, a pris les rênes de l’Union africaine le 05 février 2022. Vingtième président de l'organisation continentale, il a passé le témoin au président de l’Union des Comores, AzaliAssoumani,ce samedi 18 février 2023 à Addis Abeba, en Ethiopie.





C’est pour nous l'opportunité de faire, après un an d'exercice, le bilan élogieux qu'il a réalisé à la tête de cette organisation.





On peut dire sans risque d’être démenti que sous la présidence de Macky Sall, on a vu une Afrique qui s'est davantage affirmée à travers sa voix.





En effet, nous avons tous constaté pour nous en réjouir la participation de l’Afrique aux grandes rencontres internationales. Malgré un agenda international surchargé, Macky Sall a porté et a fait avancer de grands chantiers si chers au Continent africain.





Dès sa prise de fonction, le Président Macky Sall avait rappelé que « les défis de l’Afrique restaient nombreux et pressants ».





Il avait ainsi cité « la paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la protection de l’environnement, la santé et le développement économique et social », ainsi que « la recrudescence du phénomène des coups d’Etat, qui constitue une atteinte majeure à la démocratie et à la stabilité institutionnelle sur le continent ».





Il avait pris l'engagement que ces chantiers devraient passer de « revendications aux actes en jetant les fondements de leur construction ».





Dans son discours prononcé au 6ème Sommet Ue-Ua, qui s’est tenu les 17 et 18 février 2022, à Bruxelles, le Président Macky Sall avait soumis des propositions concrètes à titre de contribution à l’instar de ce qu’il considérait comme « la définition de notre nouveau partenariat ».





Il avait d’abord préconisé qu’il faut, « travailler ensemble au renforcement de notre collaboration en matière de paix, de sécurité et de lutte contre le terrorisme, à travers la Facilité européenne pour la paix (Fep) ». Ensuite, il a sollicité « l’appui de l’Europe pour accélérer le processus de réallocation des Droits de Tirage Spéciaux (DTS) » dont une émission historique avait été portée à hauteur de 650 milliards de dollars.En sus, le Président Macky SALL, a plaidé pour un financement additionnel d’au moins 252 milliards de dollars d’ici à 2025.





Il a souhaité « œuvrer ensemble avec l’Europe pour la révision des critères d’évaluation du risque d’investissement en Afrique », appelant à « la simplification des formalités et procédures liées aux conditions de financement des projets, dans le respect des règles de bonne gouvernance et de transparence ».





Au Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à Washington du 13 au 15 décembre 2022, le président Macky Sall, a déclaré que l’Afrique est un vaste continent, avec 1,4 milliard d’habitants et un PIB de 2,7 billions de dollars. Mais elle est encore à la périphérie, déplore Macky Sall. « Quand nous décidons du destin du monde, il doit y avoir plus de place pour l’Afrique au G20 et au Conseil de sécurité des Nations Unies » avait-il souligné.





Le 20 septembre 2022, à la 77ème Session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, Macky Sall a demandé au Conseil de sécurité d’agir ensemble pour apaiser les tensions, soigner notre planète, réduire les inégalités persistantes Nord-Sud, et redonner sens au multilatéralisme.





Il affirmait, je le cite encore :





« Le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n’est pas qu’une affaire africaine. C’est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil, garant du mécanisme de sécurité collective, en vertu de la Charte de l’Organisation ».



Il proposait aussi le continent comme une solution :





« Je suis venu dire que nous n’ignorons pas l’Afrique des problèmes qu’il faut pacifier et stabiliser. Mais je suis également venu dire que nous avons aussi l’Afrique des solutions, avec ses 30 millions de km2, ses ressources humaines, plus de 60% des terres arables du monde, ses richesses minières, forestières, hydriques et énergétiques. Oui, nous avons l’Afrique des solutions, avec des gouvernements à la tâche au quotidien, une jeunesse vibrante qui innove, entreprend et réussit, des millions d’hommes et de femmes qui travaillent dur pour nourrir, éduquer et soigner leurs familles ; qui investissent, créent de la richesse et génèrent des emplois ».





Durant la crise consécutive à la guerre en Ukraine, le Président Macky SALL est allé défendre la cause de tout un continent. Ainsi a-t-il fait savoir au Président Vladimir Poutine que malgré d’énormes pressions, la majorité des états africains ont évité de condamner la Russie. Ainsi, 17 pays dont le Sénégal s’étaient abstenus courageusement de condamner l’invasion russe en Ukraine. Aussi, il lui a demandé, sans complexe, de prendre conscience que les pays africains souffrent des conséquences de la guerre en Ukraine. Ces pays qui n’ont pas encore réglé le problème de l’autosuffisance alimentaire sont ainsi confrontés à un sérieux problème de sécurité alimentaire du fait de leurs fortes exportations de blé provenant d’Ukraine, exportations rendues impossibles par les effets de la guerre.





Voilà, entre autres, les succès du Président Macky Sall à la tête de l'Union Africaine.





Il a été un brillant défenseur qui a honoré l’Afrique pour qui il a porté une robe d’avocat pour un plaidoyer pour plus de respect et de considération du plus vieux continent du monde qui doit jouir pleinement et entièrement de ses richesses humaines et naturelles pour son épanouissement.