Protéger, renforcer et promouvoir les droits des femmes : une nouvelle stratégie britannique (Par Juliette John, Ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal)

On a parfois l'impression que la lutte pour l'égalité des sexes devient de plus en plus difficile. Dans certains pays, les femmes sont harcelées pour leur tenue vestimentaire ; dans d’autres, les filles sont empêchées d'aller à l'école ; dans beaucoup trop de pays, elles subissent des violences sexuelles horribles. Partout dans le monde, le changement climatique et les crises humanitaires continuent d'affecter les femmes plus que les hommes.





Ici au Sénégal, grâce au leadership du gouvernement et de Madame la Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, il y a eu beaucoup de progrès pour l’égalité des sexes dans le cadre juridique et politique. Malgré ces progrès, les filles continuent de subir les mutilations génitales féminines (MGF) et autres violences liées au genre, y compris dans leur foyer. Elles n’ont pas toujours accès aux méthodes modernes de planification familiale. Elles n’ont pas un accès égal à la terre et à la sécurité foncière, aux marchés et mécanismes de financement et aux facteurs de production. Et elles sont plus vulnérables face au changement climatique.





C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée internationale de la femme la semaine dernière, le gouvernement britannique a annoncé une nouvelle stratégie axée sur la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde et contre tout recul des droits et libertés des femmes.





Cette stratégie est le fruit de notre expérience a travers le monde. Depuis 2015, le Royaume-Uni a contribué à l'éducation de plus de 8 millions de filles ; depuis 2013, nous avons aidé plus de 27 millions de personnes à s'engager à abandonner les mutilations génitales féminines ; et depuis 2018, nous avons aidé 25 millions de femmes et de filles à obtenir des conseils en matière de planification familiale.





Notre stratégie se concentre sur les 3 axes suivants :





• Éduquer les filles et défendre le droit de chaque fille à 12 ans d'éducation de qualité.

• Renforcer l'autonomie des femmes et des filles et défendre leur santé et leurs droits, que ce soit par l'accès à une santé sexuelle et reproductive adéquate, la participation civile et politique, la paix et la sécurité des femmes ou l'autonomisation économique.

• Mettre fin aux violences liées au genre, telles que les violences sexuelles liées aux conflits, les mariages précoces et forcés, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains, la violence en ligne et les mutilations génitales féminines.





J'ai été ravie de partager cette annonce lors d'une visite au poste de santé de Nianghal, à 50 km de Dakar, dans la commune de Yene. J'y ai vu le travail fantastique de notre partenaire, MSI Reproductive Choices, qui opère à travers le Sénégal pour améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive - un point clé de la nouvelle stratégie du Royaume-Uni. Ces services sauvent des vies et donnent aux femmes la liberté de décider si et quand elles veulent avoir des enfants. Ils leur permettent de prendre leurs propres décisions concernant leur santé et celle de leur famille. À Nianghal, j'ai rencontré des femmes qui ont choisi d'accéder à ces services pour donner la priorité à leur santé, leur éducation ou leur travail, ou tout simplement parce qu'elles sont satisfaites de la taille de leur famille.





Lors du lancement de la stratégie lors de sa visite en Sierra Leone, le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que l'égalité des sexes était "l'élément fondamental de toutes les démocraties saines". Il s'est engagé à ce qu'au moins 80 % de ses programmes d'aide bilatérale mettent l'accent sur l'égalité entre les hommes et les femmes d'ici à 2030.





Nous venons également d'annoncer un nouveau programme de santé sexuelle qui touchera jusqu'à 10,4 millions de femmes en Afrique subsaharienne, où les taux de fécondité, de mariages précoces et de mortalité maternelle sont les plus élevés au monde.

Ici, au Sénégal, le Royaume-Uni s’efforce déjà de renforcer l'autonomie des femmes en leur donnant accès à des services de santé sexuelle et reproductive et en luttant contre les mutilations génitales féminines (MGF).





Pour célébrer la Journée internationale de la femme et aider les filles a travers le Senegal à réaliser leur plein potentiel, j'ai aussi eu le plaisir de lancer avec 15 autres ambassadrices et cheffes d’organisations internationales un nouveau programme de mentorat pour les jeunes femmes au Sénégal, "Ailes for Elles - Ambassadrice d'un jour". Si vous êtes une jeune fille leader âgée de 15-24 ans, vous avez jusqu’au 22 mars pour postuler en suivant ce lien : https://www.unicef.org/senegal/recits/ailes-pour-elles-ambassadrice-dun-jour.