QUAND UNE ARCHITECTURE NOUS INTERPELLE, C’EST TOUT À FAIT UNE REUSSITE « Le Sanctuaire Marital de Popenguine » (Par Malick MBOW)

Un clocher culminant à 50 mètres disant bonjour au Seigneur des cieux ! Cette œuvre tire sa substance de la religion. Oui de la communion du sommet à la partie centrale, formant la rencontre du chœur, comme si ce « cœur » palpitait d’émotions, aux apôtres débout, à la lumière divine perçante et laissant ce bleu singulier arrivé du ciel pour accomplir le dire du chef d’orchestre. De là, l’architecture est menée de main de maitre plus précisément appelée le maitre d’œuvre l'architecte Augustin communément appelé Carvalho inscrit à l’Ordre des Architectes du Sénégal en est le chœur et y a mis du cœur. Ce monsieur a su, dans toute sa simplicité, porter la foi en ce lieu en restant architecte. Il magnifie sa lecture conceptuelle par un tracé hybride pour rassembler les cœurs diversifiés des fidèles par les circonstances de la vie. Le fidèle dénudé dans sa simplicité inouïe assis sur un effet brut de béton en guise de banc ou debout, a pour seul objectif la prière et dans sa totale délivrance à Dieu. Le Sanctuaire Marital de Popenguine est exceptionnel de par sa zone géographique, de par son histoire, de par son architecture brute faite d’émotions et la moins couteuse, mais sublime.





Le test à grande échelle reflète le succès par ces commentaires :

(Michel Badiane un fidèle a salué l’architecture. « Il n’y a pas d’obstacle au vent c’est donc très aéré pour nous les fidèles », )

Pour Monique Ndour et Rose Diouf, « c’est un excellent travail qui a été réalisé ici , espérant que toutes nos prières y seront exaucées ».

André Coly de la paroisse Sainte Marie Madeleine de Mbao soutient que la construction de ce sanctuaire « augure des lendemains meilleurs » pour la communauté catholique. »)





Rappel Historique source Wikipedia : (Un missionnaire spiritain alsacien, Joseph Strub (1833-1890), s’installe en 1857 à Popenguine, un village anciennement animiste habité par les Socès, devenus musulmans au XVIe siècle. Son dispensaire attire les foules et des conversions ont lieu. Le missionnaire aide également la population lorsqu’une pénurie alimentaire se fait sentir.





Un édifice religieux est mis en chantier par son successeur, en 1888, pour y abriter une statue de la Vierge Marie. Bien que sobre d’architecture et sans raffinement particulier, il n’est achevé qu’un siècle plus tard. Il est ainsi un des édifices religieux chrétiens les plus anciens du pays, et haut symbole du catholicisme sénégalais. Dès la fin du XIXe siècle l’église est sanctuaire de dévotion mariale. Tous les ans, le Lundi de Pentecôte, un pèlerinage rassemble un grand nombre de pèlerins qui marchent de Dakar à Popenguine. C’est le grand pèlerinage national des catholiques du Sénégal. Les musulmans, qui à Popenguine sont plus nombreux que les catholiques, y participent et aident à son organisation.





En 1992 lors de sa visite pastorale au Sénégal, la statue de la Vierge Noire est bénie par le pape Jean-Paul II et le sanctuaire est élevé au rang de basilique mineure. Procurant une grande visibilité à la basilique, cette visite donna un regain de vigueur au pèlerinage marial annuel.)





Aujourd’hui cette œuvre appuyée par l’Etat du Sénégal : Macky SALL « Ma volonté a été de construire cette infrastructure pour accueillir les fidèles de Popenguine qui observent le pèlerinage depuis 1888. Ma conviction est que l’État, dans la laïcité, puisse aider la communauté religieuse car, nous savons que les investissements sont lourds par rapport aux capacités des fidèles »,



Ce rappel historique et les témoignages actuels redéfinissent l'homme Carvalho dans toutes ses dimensions à la fois humaines et spirituelles et son inspiration pour réaliser cette œuvre monumentale et dynamique.

SANCTUAIRE MARITAL DE POPENGUINE

- Année de réalisation :

• 2016 – 2023

• Village de Popenguine (Sénégal)

• Maitrise d’œuvre : Augustin CARVALHO Archi-Building & Consult sarl

Description du projet :

• Construction d’un sanctuaire marial et d’équipements d’accompagnement composé de : - blocs d’hébergement de 550 lits – restaurant – salle de conférence pour la communauté catholique du Sénégal et de la sous-région- Maitre d'ouvrage :

• Archidiocèse de Dakar- Financement



• Gouvernement du Sénégal en appui





Par Malick MBOW Architecte