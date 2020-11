Qui élit le président américain? (Par Mohammed S. Mboup)

Lorsque les Américains votent pour le président américain, ils votent en fait pour un représentant du parti de ce candidat connu sous le nom d’électeur. Il y a 538 électeurs qui votent ensuite pour le président au nom de la population de leur Etat.Chaque État se voit attribuer un certain nombre de ces votes électoraux, en fonction du nombre de circonscriptions parlementaires dont il dispose, plus deux votes supplémentaires représentant les sièges du Sénat de l’État. Washington DC se voit également attribuer trois votes électoraux, malgré l'absence de représentation électorale au Congrès. Une majorité de 270 de ces voix est nécessaire pour remporter la présidence.Le processus de nomination des électeurs varie selon les États et les partis, mais se fait généralement de deux manières. Avant les élections, les partis politiques choisissent les électeurs lors de leurs congrès nationaux ou sont votés par le comité central du parti.Le collège électoral fonctionne presque toujours avec un système du gagnant-emporte-tout, dans lequel le candidat avec le plus grand nombre de voix dans un État revendique tous les votes électoraux de cet État. Par exemple, en 2016, Trump a battu Clinton en Floride par une marge de seulement 2,2%, mais cela signifie qu'il a remporté les 29 votes électoraux cruciaux de la Floride. Des marges aussi faibles dans une poignée d’États swing clés signifiaient que, quelle que soit la tête du vote national de Clinton, Trump a pu remporter la victoire dans plusieurs États dynamiques et donc gagner plus de votes au collège électoral.Biden pourrait faire face au même obstacle en novembre, ce qui signifie qu'il devra concentrer son attention sur une poignée d'États du champ de bataille pour remporter la présidence.La répartition inégale des voix électoralesAlors que le nombre de votes électoraux attribués à un État reflète quelque peu sa population, le minimum de trois votes par État signifie que la valeur relative des votes électoraux varie à travers l'Amérique.Les États les moins peuplés comme le Dakota du Nord et du Sud et les petits États de la Nouvelle-Angleterre sont surreprésentés en raison du minimum requis de trois votes électoraux. Pendant ce temps, les États les plus peuplés - la Californie, le Texas et la Floride - sont sous-représentés au collège électoral.Le Wyoming a un vote au collège électoral pour 193 000 personnes, contre un vote électoral en Californie pour 718 000 personnes. Cela signifie que chaque vote électoral en Californie représente plus de trois fois plus de personnes qu'un vote dans le Wyoming. Ces disparités se répètent à travers le pays.Qui favorise-t-il?Les experts ont averti qu'après avoir renvoyé deux présidents qui ont obtenu moins de voix que leurs opposants depuis 2000, le collège électoral est défectueux.En 2000, Al Gore a remporté plus d'un demi-million de voix de plus que Bush, mais Bush est devenu président aprèsremportant la Floride par seulement 537 voix. En tout, les États-Unis ont eu cinq présidents qui ont perdu le vote populaire général mais ont remporté les élections.Le professeur George Edwards III, de l'Université Texas A&M, a déclaré: «Le collège électoral viole le principe fondamental de la démocratie, à savoir que tous les votes comptent également et permet au candidat qui termine deuxième de remporter les élections. Pourquoi tenir une élection si nous ne nous soucions pas de qui a reçu le plus de votes?«Pour le moment, le collège électoral favorise les républicains en raison de la façon dont les votes républicains sont répartis à travers le pays. Ils sont plus susceptibles de se produire dans des États étroitement divisés entre les parties. »Dans le système du gagnant-prend tout, la marge de victoire dans un État devient sans importance. En 2016, les marges substantielles de Clinton dans des États comme la Californie et New York ne lui ont pas permis de gagner suffisamment de voix électorales, tandis que des courses serrées dans les États du champ de bataille de Pennsylvanie et du Michigan ont emporté Trump sur la majorité des 270.Alors que les candidats remportent facilement les votes électoraux de leurs États solides, les élections se déroulent dans une poignée de champs de bataille clés. En 2016, Trump a remporté six de ces États - Floride, Iowa, Michigan, Ohio, Pennsylvanie et Wisconsin - ajoutant 99 votes électoraux à son total.La démographie de ces États diffère de la moyenne nationale. Ils sont plus âgés, ont plus d'électeurs blancs sans diplôme universitaire et ont souvent des populations non blanches plus petites. Les électeurs plus âgés ont voté républicain de manière fiable lors des récentes élections.Les principaux champs de bataille où Trump a été élu en 2016 ont un pourcentage de population blanche plus élevé que l'État américain moyen. Parmi ceux-ci, les Blancs non scolarisés sont plus surreprésentés que les électeurs diplômés d'université.Les alternativesPlusieurs systèmes alternatifs pour l'élection du président ont été proposés et se sont développés en faveur, car beaucoup cherchent à changer ou à abolir le collège électoral.Deux États - le Maine et le Nebraska - utilisent déjà une méthode différente pour attribuer leurs votes au collège électoral. Les deux votes du «Sénat» vont au vainqueur du vote populaire dans tout l'État, mais les votes restants du district sont attribués au gagnant de ce district. Cependant, la mise en œuvre de cette méthode de district du Congrès à travers le pays pourrait entraîner un biais plus important que le système actuel. Le professeur Norman Williams, de l'Université Willamette, a demandé comment un recomptage à l'échelle nationale serait effectué dans le cadre de la NPVC, et a déclaré que la partisanerie mettait en évidence ses principaux défauts. Seuls les États démocrates sont actuellement inscrits, mais le soutien pourrait simplement changer à l'avenir si un candidat républicain risquait de remporter le vote populaire mais pas la présidence.Le NPVC est une solution qui élirait le président avec le plus de voix sans la difficulté d'abolir le collège électoral inscrit dans la constitution.Le système actuel est également vulnérable à des résultats déformés par des actions telles que le gerrymandering. Cette pratique consiste précisément à redessiner les frontières des quartiers pour concentrer les soutiens en faveur d'un parti. Il en résulte des districts de forme anormale qui privent certains groupes d'électeurs.Aujourd'hui, un amendement qui remplacerait le collège par un vote populaire national direct est considéré par beaucoup comme le système électoral le plus juste.Selon le professeur Edwards III, «il n'y a qu'une seule manière appropriée d'élire le président: additionner tous les votes et déclarer le candidat ayant reçu le plus de voix le vainqueur.»Mohamed S Mboup