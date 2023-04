Qui est Mohamed WAGUE, ce journaliste aux trois questions pour Idrissa SECK ? (Par Ansoumana DIONE)

Véritablement, le Sénégal n'a absolument rien à envier au reste du monde, en terme de journalistes qui exercent leur métier avec beaucoup de professionnalisme. A l'occasion de la Conférence de presse tenue à Thiès, ce vendredi 14 avril 2023 par le Leader du Parti Rewmi, Monsieur Idrissa SECK, trois questions très pertinentes lui ont été posées, à savoir : s'il sera candidat à la présidentielle de 2024, son avis sur le bilan du Président Macky SALL et sa position personnelle sur la candidature de ce dernier pour 2024.



Contrairement à ce qui se dit, Idrissa SECK n'a pas déclaré sa candidature à la présidentielle de 2024. S'il a réussi à faire sortir cette information de taille qui va effectivement impacter le schéma politique sénégalais, c'est parce qu'il y a eu un journaliste qui lui a posé cette question dans ce sens. Mohamed WAGUE (voir photo) est son nom et il est le Directeur de Publication du site d'informations vraiment crédible : Sentv.info. Ce Monsieur a un grand mérite et il nous semble extrêmement important de le souligner, ici.



Pour le renforcement de notre démocratie, notre pays a besoin, comme cela a toujours été le cas, d'une presse libre, forte et intelligente, surtout à quelques mois de la présidentielle de 2024, très déterminante pour l'avenir de notre nation. Aujourd'hui, l'heure est venue pour tous les citoyens aspirant à gouverner le Sénégal, de privilégier les débats d'idées et il appartient aux journalistes de prendre davantage leurs responsabilités, pour aider à mieux faire comprendre aux populations, leurs motivations réelles.



Rufisque, le 17 avril 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) - Tel : 77 550 90 82 - 70 745 88 47