Quoi de mieux que les aléas de la compétition politique pour distraire tout un peuple et l’éloigner de son précieux pétrole ? (Par Abdou lahad Diakhaté)

Retour au calme. Je me fais néanmoins le devoir d'informer que le dernier Conseil des ministres du 29 mars 2023 a examiné et adopté :







AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES





le projet de décret fixant les conditions et modalités d'exercice des activités des segments intermédiaire et aval du secteur gazier;





le projet de décret fixant les conditions de raccordement au système gazier et les conditions d'accès des tiers aux infrastructures de transformation, transport et stockage;





le projet de décret fixant les modalités de détermination, de révision et de suivi de la mise en œuvre des tarifs d'utilisation des infrastructures gaziers et du prix de cession du gaz naturel provenant de la production locale ;





Le prétexte est tout trouvé pour renvoyer chacun à ses responsabilités, Il faut avant tout se désoler que toute l’actualité du pays et l’intelligence de nos politiques soient exclusivement consacrées à des sujets purement politiques. Pendant ce temps, des questions stratégiques de développement et devant impacter le pouvoir d’achat des Sénégalais, sont passées sous le tapis. Pour rappel nous sommes qu’à six mois des premières productions de pétrole et gaz, bizarrement ça n’intéresse personne et l’état déroule sans problème.





Nos urgences à l'heure actuelle, s'appellent :





renforcement des instruments ou procédés d’évaluation des données de production que notre pays a mis en place pour challenger bien comme il faut les multinationales qui exploitent les ressources du secteur extractif Sénégalais, a travers leur participation au consortium exploitant. L’actualité récente du pays, concernant le rapport de la cour des comptes m’amène à penser à plus de vigilance par rapport aux livrables reçus et qui détermineront plus tard la part du Sénégal sur le profit oil. Ce rapport nous engage de fait sur des principes de bonne gouvernance tels: compliance, due diligence (..). Au Burundi, un exemple, révélé par l’Economiste Janvier désiré Nkurimziza, c’est celui de l’exploitation de l’or au Burundi. La différence passe du simple au double entre ce que les compagnies minières ont déclaré avoir vendu au reste du monde et ce que le reste du monde a déclaré avoir acheté des compagnies minières.





Il a par ailleurs été établi, dans le passé, que des compagnies pétrolières privées ont surévalué leurs réserves afin de valoriser leurs actifs logés à la bourse de New York. Entre 1997 et 2002, le groupe Shell a par exemple gonflé ses réserves annoncées de 23% et a été condamné par la SEC (Securities and Exchange Commission) à une amende de 120 millions de dollars.





Quid des taux de réalisation sur Sangomar et GTA, personne ne s’intéresse à l’atterrissage de ces projets. En outre, nous savons que découvrir des ressources naturelles ne peut constituer une fin en soi, notre pays doit donner des gages sur la stratégie future de création de richesse issue de l’exportation des ressources pétrolières et gazières, notamment dans sa phase de mise en cohérence avec la politique d’industrialisation du pays, seule à même de faire bénéficier durablement aux Sénégalais des ressources naturelles. Par ailleurs, nous savons à titre d’illustration que le Nigeria a vu ses exportations limitées par un déficit d’infrastructures (gazoducs, raffinage, liquéfaction, transformation), symptomatique d’un modèle d’exploitation appelé en anglais « From peach to port » c’est à dire de la mine vers le port.







La dernière attente qui interpelle la classe politique, devrait concerner une communication plus responsable autour des retombées du pétrole et du gaz. Une erreur serait de laisser penser à certains concitoyens qu’il suffit de découvrir du pétrole ou du gaz pour s’arrêter en si bon chemin. Il m’a été permis de surprendre une conversation entre adolescents, et tenez-vous bien leur discussion a eu lieu pendant le serment de l’imam à l’heure de la prière du vendredi. En substance ils se partageaient l’idée selon laquelle « avec les découvertes du pétrole au Sénégal , plus nécessaire de chercher du travail, il suffira sous peu à chacun d’entre eux d’aller se chercher une pièce d’identification nationale pour se voir verser régulièrement sa part de l’argent du pétrole ». Évidemment avec de telles idées reçues, avec un égarement pareil, le réveil de ces enfants risque d’être mouvementé, voir révolutionnaire pour notre pays.





En conclusion il est essentiel pour notre pays que chacun prenne ses responsabilités pour mettre les deux pieds sur le frein de l’escalade politique, et s’orienter résolument sur les urgences de développement. L’idée sera de renforcer et rendre dynamique le contre pouvoir, avec des plages de convergence sur des questions de développement et surtout les orientations stratégiques en vue d’une bonne utilisation de la rente pétrolière évaluée au terme de la décision finale d’investissement, à 800 milliards sur la période 2023 - 2025. Cela devrait nous éviter un développement inégalitaire avec la concentration des richesses entre les mains d’une minorité, exactement le contraire de ce que prône la constitution sénégalaise en son Article 25-1 « Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie. L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durables. »





Ensemble vers l’essentiel !