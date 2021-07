"Les forces occultes qui menacent le Sénégal : La rétrospective d'un historien courageux" ( par Mamadou Gano )

Chers journalistes, je voudrais avant tout me présenter publiquement pour que les sénégalaises et sénégalais puissent savoir clairement qui est "Peulh souche". Je me suis pendant longtemps présenté dans l'anonymat sous ce sobriquet. Mais aujourd'hui, je voudrais vous donner ma vraie identité.





Je m'appelle Mamoudou GANO. Je suis titulaire d'une thèse de doctorat unique au département d'histoire de l'ucad. Je suis un Peulh du fuladu (terme qui signifie peulh-priere). Je suis un apatride qui cherche à avoir une patrie pour espérer devenir un patriote dans les faits et non pas dans les dits. Je viens de mettre en place un mouvement dénommé "GANO ARRI, FOU-TA TAMPI". GANO est un nom de famille Peulh. Il signifie le lieu d'où vient le savoir (gandal en fulfuldé). Le savoir (le gandal) vient de Dieu(Allah en arabe) et donc par conséquent GANO est le NOM de Dieu en fulfuldé. Le mot "ARRI" signifie ce qui vient d'arriver. Quant au mot "FOU-TA", il signifie "échappe" c'est à dire le lieu où les peulhs ont perdu le pouvoir. C'est le cas au FOU-TA TORO(qui signifie mendié). Enfin, quant au mot "TAMPI", il renvoie à la souffrance suite à un évènement.





C'est le cas du "FOU-TA" TORO", un terroir que les peulhs ont perdu en 1776 à la suite d'une révolution catastrophique dirigée par des talibés mendiants qui n'avaient pas les compétences pour diriger le pays. Je suis né à woudala (qui signifie en fulfuldé "siffler et laisser"), la capitale cachée du fuladu (Peulh-prière). C'est dans ce village du département de Kolda, commune de Bagadadji, que débute l'histoire de l'esclavage, de la religion et de la colonisation pour se propager à travers le monde entier. C'est une très belle histoire à raconter. Des peulhs du fuladu ont mis en esclavage des juifs, leurs cohabitants dans ce terroir qui couvre l'actuel département de Tamba, de Vélingara, de kolda, de Médina yéro foulah, de Bafata (Guinée Bissau), de Gabou (GB), de Faring (GB) et une petite partie de la Gambie. Après les juifs qui sont d'ailleurs les fondateurs des villages comme Dioulacolon, Bercolon, saré sandiong, Mahon, etc, les peulhs ont mis en esclavage d'autres ethnies rencontrées durant leur périple qui les a mené au Saloum, au Niani, au Cayor, au Djolof, au Walo, au Tékrur(actuel fou-ta toro), puis en Mauritanie, au Mali, au Niger, au Nigéria, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Burkina Faso, en Centrafrique, au Cameroun, au Rwanda, au Burundi, au Kenya, en Somalie, au Soudan, au Tchad, en Ethiopie, en Libye, en Egypte, au Yémen, en Arabie Saoudite, en Palestine, en Israël (qui signifie dieu en hébreu), enfin du côté de l'Europe en Italie, en Grèce, en Espagne, en France, en Angleterre, etc.





D'ailleurs c'est en Israël que nous avons abandonné une partie des juifs avant de revenir au bercail (fuladu) avec une autre partie des juifs qui constituent aujourd'hui une "menace sérieuse"( dont on parle tous les jours au Sénégal) pour le Sénégal et ainsi que tous les pays que nous avons eu à coloniser.





Ces juifs parmi lesquels (le professeur idrissa Ba chef de département d'histoire de l'ucad va prendre la fuite puisque sa thèse sur les juifs est nulle et non avenue) nous pouvons citer Boubacar Diallo HGC, Abdoulaye Daouda Diallo actuel ministre de l'économie et des finances du Sénégal, Oumar Touré gendarme enquêteur dans l'affaire dite Adji sarr-Sonko, Mamadou kabirou gano (c'est ANN dans la réalité puisqu'il est d'origine servile) chef de département de philosophie de la fastef, Babacar Fall professeur formateur au département d'histoire et géographie de la fastef, Moustapha gano (c'est ANN dans les normes là aussi) doctorant au département d'histoire et actuellement à Dioulacolon, étudiant du professeur Mamadou Fall, de Elhadj cheikhou Baldé étudiant doctorant de Ibrahima Thioub département d'histoire de l'ucad, de Bacary Diallo proviseur du lycée de Ndoffane dans le Kaolack, Sada Ndiaye ancien ministre et actuel Maire du village d'origine de Macky Sall président de la République du Sénégal, Abdoulaye Youssoupha Baldé agent de la banque PNB Paris Bas demeurant à la cité Gadaye de Guédiawaye, Sékou Baldé infirmier d'état à l'hôpital de kolda, d'ailleurs c'est lui et ses deux autres complices juifs à savoir Hamadou gano (c'est ANN car il est d'origine servile) résident au quartier Médina Chérif de kolda et Moctar Bouba gano (ANN également pour les mêmes raisons) qui m'ont fractionné ce 14 septembre 2020 le bras droit afin que je ne puisse pas publier mes écrits qui vont mettre à nu des travaux universitaires du monde entier.





Parmi ces derniers, nous pouvons citer l'exemple de la thèse de doctorat de Abderrahmane Ngaidé professeur au département d'histoire de l'ucad car il a fait une thèse de doctorat de l'histoire du fuladu de Alpha Molo Baldé à Moussa Molo Baldé sans jamais parler aux petits fils des deux familles concernées c'est à dire celle cité précédemment et celle de Yéro Mama GANO qui est l'ancienne maîtresse de la famille des Molo et père de Coumba woudé, maman de Moussa Molo Baldé.





D'ailleurs mes propos se justifient par le fait qu'il (Ngaidé) ignore la présence des Molo à Kolda. La vraie famille de Moussa Molo Baldé n'est plus en Gambie. Elle est de retour au Sénégal depuis belle lurette pour espérer reproduire le même scénario c'est à dire se marier encore avec la famille de Yéro Mama GANO et renaître politiquement. Ma mère Fatoumata kandé ( ils ont changé de nom de famille de Baldé à Kandé), petite fille de Moussa Molo Baldé était chargé de le faire. Malheureusement elle m'a eu et ils risquent d'avoir le contraire de ce schéma. La famille, pour être plus complet, est actuellement à Saré woulou dans le mamboua département de kolda. Le nommé Aliou kandé plus connu sous l'appellation de Aliou Yama, jakartaman à Kolda, détient les informations de sa famille biologique. Il n'a malheureusement pas été interrogé par le prof Ngaidé.





En sus, il ya mon oncle Amadou Dorel Mballo de Salamata(commune de Bagadadji) qui détient également l'histoire des Molo et de Yéro Mama GANO. Malheureusement, là aussi, le spécialiste du fuladu (Peulh-priere) n'est pas passé par là. C'est dommage pour lui-même et pour les chercheurs qui l'ont cité dans leurs travaux. Chers amis journalistes, je voudrais que vous postiez cette information dans votre site pour que nul n'en ignore de cette "menace sérieuse" qui guette tous les jours le Sénégal. Si un jour, l'un des juifs du Sénégal prend le pouvoir, il va mettre ces informations à la place publique et demander à ceux et celles qui ne sont pas juifs de dégager car ce pays les appartient. Ce qui est totalement faux. Je tenais à vous le dire car je vous lit tous les jours mêmes si je ne poste plus de commentaires.





Cordialement,

Mamoudou GANO,

fondateur du mouvement "GANO arri, fou-ta tampi"