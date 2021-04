Rapatriement de 400 migrants sénégalais : Le Fondateur de "Village du Migrant" s'adresse au président Macky Sall

Rapatriement de migrants en Espagne

Le rapatriement annoncé de 400 migrants sénégalais depuis l'Espagne, inquiète les défenseurs des migrants. Cheikh Ahmadou Bamba Fall, fondateur du Village du migrant, interpelle, dans une lettre ouverte, le chef de l'Etat, Macky Sall. Seneweb vous livre le contenu de sa correspondance.





Monsieur le Président : sommes-nous prêts à accueillir les migrants rapatriés?





Excellence Monsieur le Président, en ma qualité de président fondateur de l'association "VILLAGE DU MIGRANT", je partage mon humble expérience avec vous en vous adressant cette correspondance pour vous faire part de mes inquiétudes par rapport au rapatriement des migrants sénégalais par les autorités espagnoles.





Après la visite du ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération) Arancha Gonzales Laya le 22 novembre 2020, la récente venue du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez ce 08 avril 2021 à Dakar montre l'importance qu'ils accordent à la question de l’émigration irrégulière et au retour des migrants irréguliers d’identité sénégalaise. Nous savons que cette problématique vous tient aussi à cœur mais les conditions optimales d'accueil de ces migrants sont-elles réunies?





Monsieur le Président, nous sommes conscients que les réalités géopolitiques laissent peu de marge de manœuvre en matière de rapatriement des migrants clandestins. Toutefois, nous pouvons mettre l'accent sur leur réinsertion socioprofessionnelle. En effet, les précédents accords négociés en 2005 et conclus en décembre 2006 entre les deux pays ont eu des répercussions désastreuses faute de politiques d'insertion adéquates des migrants rapatriés. Beaucoup de ces rapatriés que notre organisation « Village Du Migrant » a déjà rencontrés et recensés, sont toujours séduits par l'expatriation et sont prêts à leurs risques et périls à retenter l'émigration irrégulière.





Ces jeunes ont pris la mer car ils n'avaient plus d'espoir sur leurs capacités à réussir chez nous. Le choix déchirant de la migration irrégulière est une résonance du mal-être socio-économique et du manque de perspectives. Au traumatisme du parcours tumultueux de l'émigration, s'ajoute l'humiliation d'un retour imposé et la frustration de l'échec social. Les ramener au bercail sans un accompagnement adapté ne fera qu'aggraver les tensions sociales qui se sont largement exprimées ces dernières semaines.





Au lieu d'allonger les rangs des jeunes frustrés et désabusés, il faudrait proposer une politique concrète de réintégration psychosociale et économique. Des associations engagées comme la nôtre œuvrent quotidiennement dans ce sens. Nous accompagnons les migrants, nous entendons leurs préoccupations et y apportons des solutions. Certains n'ont pas de qualifications, ni d'emplois et ignorent les dispositifs étatiques qui pourraient leur venir en aide. Seules des organisations de la société civile qui sont à leur contact sur le terrain peuvent servir de relais et accompagner ces jeunes rapatriés. En effet, il ne suffit guère de déployer des milliards de fcfa en dispositifs hasardeux et méconnus par les potentiels bénéficiaires. Il faut s'appuyer sur l'expertise des entités engagées dans la réinsertion des migrants à l'instar du Village du Migrant et tant d'autres. Nous proposons des formations professionnalisantes pour ces migrants, nous les incitons à se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous les accompagnons dans leurs projets respectifs.





En complément de cette assistance ponctuelle, il est primordial :

- de renforcer les politiques de développement rural car l'émigration irrégulière n'est que le prolongement de l'exode rural.

- de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'employabilité des jeunes par la qualification professionnelle, la formalisation et l'entrepreneuriat.

- de mettre en place une politique de réintégration complète pour réinsérer les migrants avec un accompagnement financier, technique et psychosocial.





Par ces lignes, je vous interpelle sur l'urgence de prendre les décisions idoines qui nous permettront d'éviter de réitérer les erreurs du passé. Je vous prie, Monsieur le Président de la République, d'agréer mes salutations distinguées.

Vive la jeunesse sénégalaise





CHEIKH AHMADOU BAMBA FALL

(Président/fondateur de l'ONG Village Du Migrant)