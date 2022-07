Rappel à Dieu de Serigne Moustapha Yacine GUEYE : le Sénégal perd un de ses illustres fils

Le Sénégal est en deuil suite au décès brutal de Moustapha Yacine Guèye, cadre reconnu par ses compétences dans l’exercice de ses fonctions de consultant international. Une grosse perte, car l'homme très discret a débuté ses activités professionnelles dans les années 1990. En 1991, il était le Directeur d'IBM devenu ABM. À l'époque, ses performances et résultats obtenus ont emmené le conseil d'administration de l’entreprise à lui proposer le poste de Directeur en charge de l'Afrique de l'ouest. En dépit des avantages liés à ce poste prestigieux, Moustapha déclina l’offre du CA qui lui imposait le port du costume-cravate. Il s’est toujours démarqué du complexe de cette étiquette vestimentaire qui n'était en phase avec sa vision de la doctrine Mouride.





Moustapha s’est distingué dans ce secteur par sa maîtrise technologique, sa compétence, son professionnalisme, sa rigueur et surtout par sa tenue vestimentaire en boubou traditionnel Mouride "Le Baye Lahad ". Par la suite, il devient le Directeur technique de l'opérateur téléphonique Sentel devenu Tigo, aujourd'hui Free. il était un homme très réservé, ponctuel, organisé, diplomate, véridique, ambitieux, très rigoureux avec un amour immense envers son guide spirituel, Serigne Touba.





Le Sénégal a perdu l'un de ses valeureux fils. Sur le plan professionnel, il est de ces intellectuels qui ont démocratisé l'informatique et la téléphonie mobile. En effet, il a réussi à rendre populaire les services téléphoniques surtout dans les campagnes, avec l'implantation et l'élargissement du réseau portable, sans compter les remarquables innovations au profit de la population sénégalaise. Ses services ne se limitaient pas au Sénégal.





Ces performances l'ont fait entrer dans le cercle des leaders intellectuels sénégalais. Conscient d'être un digne fils de la téranga, il faisait beaucoup d'actions humanitaires. En effet, c'est lui seul qui prit en charge les dépenses du célèbre champ de Serigne Saliou Mbacké , Khelcom. Lors de la célébration du grand Magal de Touba, il prenait également en charge tous les conteneurs de fruits et autres destinés aux invités du Comité d'organisation de cet événement à nul autre pareil dans la vie de la Murridiyya. Le porte-parole et Président du comité, Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibn Serigne Abdou Khadre peut le confirmer. « Je n'ai d’événements autre que le Magal de Touba » avait-il coutume de me dire.





La voie Mouride a perdu un administrateur talentueux, un éducateur hors pair qui tenait beaucoup à l'éducation des enfants surtout celle des filles. Il était un fervent Mouride, très actif dans les actions efficaces de solidarités avec les nécessiteux, sous les radars.





Visionnaire, Moustapha a étudié beaucoup de projets pour Touba, la deuxième ville du Sénégal. Il a élaboré le projet d'aéroport de la ville sainte avec des études sérieuses. Il a mis au point le projet de zone franche à Touba, d’une grande actualité. On lui doit le grand projet d’électrification qui assure, dans ce secteur, une autonomie de la ville sainte et alentours, à un coût réduit pour les usagers. Il a également engagé la construction de la grande mosquée de Porokhane avec un coup de 2 milliards. L'actuel Khalife Serigne Mountakha MBACKE a achevé ce dernier projet en résolvant définitivement les difficultés qu'il vivait. En bon croyant, Serigne Moustapha a gardé sa dignité jusqu'à son dernier souffle.





Cette grande personnalité de la confrérie Mouride savait valoriser son temps qu’il se refusait de perdre dans des débats futiles. Un homme d’une grande urbanité, avec un grand cœur qui a aidé et soutenu beaucoup de personnes surtout les plus démunies. Il exécrait l'injustice, le mensonge, l'hypocrisie et toutes les vices si répandues dans le monde contemporain. Il peut vous aider pendant des années sans que vous le voyez personnellement car il le faisait pour la face unique d’Allah SWT.





Cet intellectuel a rendu l'âme ce samedi 16 juillet 2022 à Touba. On l'a inhumé le 17e jour du mois béni de la Tabaski, date anniversaire du rappel à Dieu de Serigne Saliou Mbacké, son vénéré guide de toujours. Quelle coïncidence !





Il m'a un jour rappelé combien cette date était importante pour lui. Il ne manquait jamais l’occasion de la célébrer par l’écriture d’anecdotes et de secrets en rapport avec la vie de notre Prophète Mouhamed Moustapha (PSL), son homonyme. Quelle vie mystique et pieuse !





Serigne Moustapha, comme nous l’appelions affectueusement, a gardé sa piété, son courage, sa personnalité et sa dignité jusqu'à l’ultime moment de son séjour terrestre. Je crois à coup sûr que c'est ce message de piété que le Khalife de Serigne Saliou Mbacké, Serigne Cheikh Mbacké, a décortiqué et transmis le jour de son inhumation au cimetière de Bakhiya à Touba, lieu qu'il a tant aimé. Une vie entièrement consacrée à l'adoration d'Allah, à l'occupation des activités professionnelles et à œuvrer quotidiennement au service de Cheikhoul Khadim afin d'obtenir son agrément. L'agrément est le grade spirituel d'un aspirant véridique. Il en fut assurément un !





Comme le hasard n'existe pas, ce dimanche jour de son inhumation coïncide aussi avec le début du ndigeul du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha MBACKE (yalla nafi yag te wer), pour un retour à Allah SWT afin d'implorer sa clémence pour un bon hivernage et la paix au Sénégal et dans le monde. Quelle belle et pieuse coïncidence !





D'où l'imam des imams à Touba, Serigne Fallou MBACKE ibn Serigne Abdou Khadre, a dirigé la prière mortuaire en présence de l'imam de la mosquée Massalikul Jinaan Serigne Moustapha Mbacké, de Serigne Amssatou Mbacké Souhaibou, de la famille de Serigne Saliou Mbacké, de Serigne Youssou Diop, Responsable moral de Hizbut Tarqiyyah, de ses collègues et de nombreux dignitaires de la Murridiyya, avec la bénédiction du Khalife Général Serigne Mountakha MBACKE, le guide du défunt.





Serigne Moustapha me rappelait souvent que la vie est un combat éphémère qui appelle de toujours préserver sa foi, sa dignité, sa responsabilité, sa ponctualité et son objectivité, pour mieux réussir sa mission terrestre. Un diplomate aguerri, un manager spécial est parti à jamais, laissant derrière lui une famille pieuse et bien éduquée, Mashallah. Chaque matin ce sont ses propres filles et fils qui font la lecture intégrale et matinale du saint coran avant d'aller à leurs activités comme l'avait toujours prescrit leur noble père Serigne Moustapha Yacine GUEYE, qu'Allah veuille sur sa famille.





En ce jour de prières, je me suis habillé avec votre propre style, en tenue Baay Lahad que vous m'avez personnellement offert après vous avoir rendu un service confidentiel. Je tenais à vous rendre un dernier hommage et vous donnez rendez-vous à l'au-delà, comme vous me disiez avec humour, devant Serigne Touba. Inchallah, tous ces éléments et coïncidences corroborent que tous vos vœux seront exaucés ici dans la ville sainte de Touba, ton éternelle demeure.





Puisse Allah SWT t’accorder encore sa clémence et l'expiation de tous tes péchés par la grâce du Prophète Mouhamed (PSL) et de son Serviteur Privilégié Cheikhoul Khadim. Que la terre de Bakhiya te soit légère. Aamiin.