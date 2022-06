Reculade de YAW : Souleymane Ndiaye de la S2D félicite l'opposition mais....

Après avoir suivi la conférence de presse des leaders de la coalition Yewwi de ce mercredi 29 juin 2022, quelques points ont retenu l'attention de Souleymane Ndiaye de la S2D.





D'abord, nous avons tous senti que ces leaders sont devenus un peu plus responsables vis-à-vis de ce que nous avons en commun, à savoir la cohésion sociale, même si, contrairement aux motifs avancés, cette reculade découle en réalité de l'échec cuisant de leur tentative initiale de semer le désordre. Dieu merci puisqu'ils n'ont finalement pas persisté dans la méprise de nos lois et de nos institutions.





Sur ce plan, nous félicitons nos autorités administratives et judiciaires pour leur sens des responsabilités, malgré la médisance d'un groupuscule d'amis à leur encontre.





Au-delà du discours de cette frange de l'opposition à travers lequel on sent un peu plus de responsabilité, il y a une certaine persistance d'actions qui ne sont pas du tout responsables. Il s'agit du concert de casseroles qui n'amuse que les enfants, comme on peut le voir sur les images disponibles de la manifestation.