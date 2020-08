Remous au sein de l’AFP: l’ANCP se prononce

L’Alliance nationale des Cadres pour le progrès saisit l’occasion de la célébration à l’unisson de la fête de la Tabaski par les musulmans en parfaite solidarité avec nos parents chrétiens, pour féliciter tous nos concitoyens, qui après avoir fait corps avec le Président Macky Sall pour faire face à la Covid 19 viennent une fois de plus montrer que nous sommes un grand peuple.







Sous ce rapport, l’ANCP formule des vœux ardents pour que notre pays touché par la pandémie sorte victorieux de cette guerre pour se relancer définitivement dans la voie du développement qui doit être aujourd’hui et demain notre seule priorité.





La Tabaski 2020 reste aussi une occasion pour les cadres de l’AFP, à la tête desquels, le ministre Alioune Sarr en charge du Tourisme et des Transports aériens, de renouveler leur attachement sans réserve et leur loyauté à leur Secrétaire général Moustapha Niasse avec qui ils cheminent depuis plus de 20 ans, et prier que le bon Dieu lui accorde santé et longévité.





A ce titre, ils félicitent et encouragent leur coordonnateur national Alioune Sarr, pour la parfaite convergence qu’il ne cesse de cultiver chaque jour avec les orientations de Moustapha NIASSE concernant la marche du parti, et les conseils avisés qu’il ne cesse de recueillir auprès de lui sur toutes les questions importantes.





Par ailleurs l’ANCP exhorte le coordonnateur Alioune Sarr à ce se concentrer sur les missions gouvernementales exaltantes, pour lesquelles il abat un travail de haute facture, tout en poursuivant les missions confiées à lui par le secrétaire général du Parti pour l’unité et la massification et dont l’une des composante est l’opération « néméku » qu’il conduit depuis quelques mois auprès des camarades endeuillés ou malade, pour leur transmettre le message de réconfort, de sympathie et de condoléances du Secrétaire général.









L’ANCP note cependant avec regret, les disparitions successives d’éminentes personnalités religieuses, politiques du milieu des affaires mais aussi des médias sénégalais. Elle adresse, au nom de son coordonnateur national, Alioune Sarr ses sincères condoléances à la famille des illustres disparus









Depuis quelques jours des informations évoquant d’éventuels remous au sein de l’AFP circulent dans une certaine presse en ligne. Ces informations sont l’œuvre de personnes mal intentionnées dont le seul objectif est d’installer un malaise au sein de l’AFP.





Leurs funestes projets de déstabiliser l’AFP ne datent de plusieurs années. Mais c’est peine perdue. Toutes leurs tentatives ont trouvé en face des responsables et militants engagés auprès du Secrétaire Général, armées de convictions et de loyauté, déterminés à maintenir la flemme de l’espoir qu’il a allumé un certains 16 juin1999.





Les responsables qui sont visés par ces manipulations, au premier chef Alioune SARR, Ministre du tourisme et des transports aériens, coordonnateur national des cadres de l’AFP, n’ont jamais été pris à défaut aussi bien dans leurs engagements à faire de l’AFP un parti fort et uni que dans leur loyauté sans faille au SG du parti le président Moustapha NIASSE.





L’AFP est un parti construit sur des valeurs incarnées par son Secrétaire Général qui les transmet aux différents responsables à tous les niveaux.

Les cadres du parti ne cessent de remercier le SG pour confiance renouvelée accordé à leur coordonnateur national qui accomplit depuis plus de 7 ans un excellent travail dans les différents gouvernements mis en place par le Président Macky SALL.





Il n’y a aucune zone d’ombre (d’ailleurs il ne peut y avoir) entre le SG de l’AFP et le ministre Alioune SARR. L’AFP a un seul patron et c’est Moustapha NIASSE.

Le Sénégal traverse une situation difficile à l’instar de tous les pays du monde à cause de la pandémie de la COVID 19. Tous les efforts doivent être concentrés sur la sensibilisation sur les mesures nécessaires pour arrêter la prorogation du virus.





C’est l’occasion pour les cadres de l’AFP de féliciter le gouvernement, de l’encourager et de lui apporter tous leurs soutiens. Dans le même temps ils présentent leurs sincères condoléances aux sénégalais suite aux décès successifs de plusieurs personnalités et grands dignitaires.





Bathie CISS

Porte-Parole des cadres de l’AFP