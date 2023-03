Remparts en péril (Par Mahmoudou WANE)

On dit bien souvent de la démocratie qu’elle est un système certes imparfait mais le mieux à même d’assurer une certaine liberté aux citoyens vivant sous son manteau. Mais on oublie d’insister sur le fait qu’elle est très fragile et peut facilement s’effondrer sous le feu de ses propres contradictions ou excroissances inattendues. Ceux qui ont réfléchi sur le sujet, à commencer par les pères fondateurs de la Science politique l’admettent volontiers. L’on a en effet une large documentation sur le sujet, de penseurs qui sont allés scruter la démocratie telle qu’elle s’est matérialisée dans l’histoire des hommes, à divers endroits du monde.